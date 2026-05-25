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Estados Unidos atacó objetivos militares en el sur de Irán en medio de las negociaciones de paz

El Comando Central estadounidense informó que las fuerzas militares lanzaron ataques contra embarcaciones y plataformas de misiles iraníes en una zona estratégica del estrecho de Ormuz. Washington aseguró que se trató de una acción defensiva.

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En medio de las negociaciones por la paz

En medio de las negociaciones por la paz, desde Washington aseguraron que se trató de una acción defensiva. (Foto: archivo)

Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos militares en el sur de Irán en medio de las negociaciones de paz, según informó el Comando Central estadounidense. La ofensiva estuvo dirigida contra embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas y contra plataformas de lanzamiento de misiles en una de las zonas estratégicas del estrecho de Ormuz.

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14 puntos para tratar de poner fin a una guerra que se vuelve insostenible. (Foto: A24.com)

De acuerdo con lo informado por un alto funcionario estadounidense, dos embarcaciones iraníes fueron detectadas mientras colocaban minas en esa vía marítima clave para el comercio internacional. Además, las fuerzas norteamericanas respondieron luego de que una base de misiles atacara a sus aviones de guerra.

estrecho de ormuz y petroleros
Según el Gobierno estadounidense, la ofensiva estuvo dirigida contra embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en una de las zonas estratégicas del estrecho de Ormuz. (Foto: archivo)

Según el Gobierno estadounidense, la ofensiva estuvo dirigida contra embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas en una de las zonas estratégicas del estrecho de Ormuz. (Foto: archivo)

Dónde fue el ataque

En ese marco, el ejército de Estados Unidos destruyó dos buques de la Guardia Revolucionaria iraní y atacó una base de misiles tierra-aire ubicada en Bandar Abbas, uno de los puntos estratégicos de la región.

“Se trataba de ataques defensivos”, aseguró un funcionario del Comando Central de Estados Unidos. En la misma línea, otras fuentes señalaron que estas acciones no implican el fin del alto el fuego con Irán.

En paralelo, durante el lunes se registraron explosiones en varias zonas ubicadas al otro lado del estrecho de Ormuz, incluidas áreas cercanas a Sirik y Jask, sectores considerados clave por su ubicación sobre esta ruta marítima estratégica.

Por el momento, las autoridades confirmaron que los ataques finalizaron de manera temporal, mientras la situación en la región continúa bajo seguimiento internacional.

Acuerdo con Irán

En una entrevista con CBS, el presidente de Estados Unidos advirtió que, en caso de que fracasen las negociaciones, Irán podría sufrir “un golpe como ningún país ha sufrido jamás”. Horas después, en declaraciones a Axios, Trump admitió que mantiene una postura “dividida” entre apostar por una salida diplomática o volver a una ofensiva militar contra Teherán.

El mandatario republicano también contó que suspendió su viaje a Nueva Jersey y regresó de urgencia a Washington para monitorear de cerca el avance de las conversaciones con Irán. En la capital estadounidense encabezó una reunión con su equipo de seguridad nacional, integrado por el vicepresidente JD Vance, el negociador Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar el rumbo de las negociaciones.

En paralelo, uno de los protagonistas de las gestiones diplomáticas es el jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, quien viajó este sábado a Teherán con la intención de acercar posiciones entre las partes. Desde la Cancillería iraní señalaron que durante la última semana “hubo un acercamiento de posiciones”, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que podría haber novedades “en las próximas horas o días”.

central nuclear de Irán
Estados Unidos exige que Teherán frene el enriquecimiento de uranio. (Foto: archivo)

Estados Unidos exige que Teherán frene el enriquecimiento de uranio. (Foto: archivo)

El programa nuclear iraní continúa siendo el eje central de las diferencias entre ambas partes. Estados Unidos exige que Teherán frene el enriquecimiento de uranio, mientras que el gobierno iraní reclama el levantamiento de restricciones sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo que permanece bajo su control. Aunque trascendió que existe margen para avanzar en un acuerdo preliminar, todavía persisten desacuerdos en temas sensibles vinculados a la seguridad regional y la energía nuclear.

Durante una visita oficial a India, Rubio se mostró optimista y afirmó ante la prensa: “Existe la posibilidad de que más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días tengamos algo que anunciar”.

Desde Irán, el vocero Esmail Baqai confirmó que Teherán trabaja en un memorando de entendimiento compuesto por 14 cláusulas, aunque aclaró que ese paso no implica que ya exista un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

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