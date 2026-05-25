Tras el Tedeum, la mesa política del Gobierno vuelve a reunirse en Casa Rosada para definir la agenda legislativa

Las agenda parlamentaria

La reunión de este martes estará centrada principalmente en el armado parlamentario y en la estrategia para avanzar con el paquete de leyes que el Gobierno anunció la semana pasada. Entre los proyectos figuran iniciativas sobre ludopatía, el denominado Super RIGI, una regulación sobre lobby y una propuesta para reemplazar la ley de Etiquetado Frontal.

Esos textos deberán avanzar junto a otros expedientes que ya tienen trámite legislativo, como la reforma del régimen de Zona Fría y la ley Hojarasca, ambas con media sanción en Diputados. También aparecen en carpeta la ley de Propiedad Privada, la adhesión al tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el acuerdo para cancelar pagos pendientes con holdouts vinculados al default de 2001.

Además, el Gobierno mantiene entre sus prioridades las designaciones de jueces federales y continúa revisando otros proyectos de mayor alcance, como la reforma del Código Penal y cambios en la ley de Salud Mental, que todavía no tienen fecha de tratamiento.

Para una etapa posterior, el oficialismo planea avanzar con reformas estructurales vinculadas a competencia, sociedades, juicio por jurados y un paquete de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger.