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Tras el Tedeum, la mesa política del Gobierno vuelve a reunirse en Casa Rosada para definir la agenda legislativa

El encuentro será este martes y reunirá a los principales armadores del oficialismo tras el Tedeum por el 25 de Mayo.

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Tras el Tedeum, la mesa política del Gobierno vuelve a reunirse en Casa Rosada para definir la agenda legislativa

Luego del Tedeum por el 25 de Mayo, el Gobierno volverá a reunir este martes a las 11 a su mesa política en la Casa Rosada con el foco puesto en ordenar la agenda legislativa y coordinar el avance de los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.

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El encuentro, previsto desde la semana pasada, reunirá nuevamente a los principales armadores políticos del oficialismo, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo y al presidente la Cámara de Diputados Martín Menem, en medio de algunas diferencias internas que surgieron en los últimos días pero que en el oficialismo buscan relativizar.

Javier Milei reposteó en redes sociales una foto que confirma al denominado Triangulo de hierro, junto con Karina Milei y Santiago caputo, desde el balcón de la Casa Rosada. Foto Milei en X

En paralelo, Javier Milei se mostró tanto junto a Karina Milei como a Santiago Caputo durante las actividades oficiales del 25 de Mayo. El Presidente compartió además gestos públicos con distintos integrantes de su espacio, entre ellos con la presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, en una jornada atravesada por señales de unidad dentro del oficialismo.

Las agenda parlamentaria

La reunión de este martes estará centrada principalmente en el armado parlamentario y en la estrategia para avanzar con el paquete de leyes que el Gobierno anunció la semana pasada. Entre los proyectos figuran iniciativas sobre ludopatía, el denominado Super RIGI, una regulación sobre lobby y una propuesta para reemplazar la ley de Etiquetado Frontal.

Esos textos deberán avanzar junto a otros expedientes que ya tienen trámite legislativo, como la reforma del régimen de Zona Fría y la ley Hojarasca, ambas con media sanción en Diputados. También aparecen en carpeta la ley de Propiedad Privada, la adhesión al tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el acuerdo para cancelar pagos pendientes con holdouts vinculados al default de 2001.

Además, el Gobierno mantiene entre sus prioridades las designaciones de jueces federales y continúa revisando otros proyectos de mayor alcance, como la reforma del Código Penal y cambios en la ley de Salud Mental, que todavía no tienen fecha de tratamiento.

Para una etapa posterior, el oficialismo planea avanzar con reformas estructurales vinculadas a competencia, sociedades, juicio por jurados y un paquete de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger.

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