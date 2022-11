Mexicanos vs. argentinos: batalla campal en Doha

Hubo corridas, trompadas y patadas voladoras. "Messi pecho frío", fue una de las provocaciones más repetidas por los hinchas mexicanos que desafiaban a los argentinos.

A partir de los gritos y cánticos, se desató la batalla campal, que nadie pudo controlar y finalizó cuando los hinchas de ambas parcialidades se "aburrieron" de golpearse.

Mexicanos vs. argentinos: cruce en un micro

Hinchas mexicanos viajaron juntos en un micro junto a los argentinos en Doha, la capital de Qatar. Y lo que debería ser folklore y cargadas sanas en vistas del partido del sábado, superó un límite.

Algunos fanáticos de México comenzaron a cantar: "en las Malvinas se habla inglés", con aplausos y sonrisas. Cuando uno de ellos pidió otra vuelta más, un argentino se acercó y discutió con ellos.

"Una más no, no te lo permito. Esta no te la permito, las demás sí", expresó el hombre con la chomba celeste de la Selección Argentina. Afortunadamente el hecho no pasó a mayores. Mirá el video.