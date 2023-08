Boca recibe a Racing en un picante cruce de cuartos por la Libertadores: ¿juega Cavani?

bocaracinglibertadores.jpg

Para el partido de hoy, Gago no podrá contar con Juan Nardoni por un desgarro en la ida de los octavos de final ante Atlético Nacional, ni cin Nicolás Reniero, quien se está recuperando de una lesión en su tobillo derecho.

La baja más significativa es la del colombiano Roger Martínez, por una lesión muscular en el bíceps femoral en la pierna derecha. Seguramente lo reemplazará Maximiliano Romero.

Boca recibe a Racing por la Libertadores: ¿juega Cavani?

A solo unas pocas horas de que comience la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing, se generaron preocupaciones en las instalaciones de entrenamiento de Boca.

¿El motivo? Edinson Cavani trabajó diferenciado debido a una sobrecarga muscular. Aunque en el club confían en que estará disponible para jugar el miércoles, deberán esperar y observar su evolución en las próximas horas.

cavaniboca10.jpg

¿Existe la posibilidad de que no juegue el miércoles ante Racing? En principio, no. Según fuentes de Boca, simplemente no se sometió a los ejercicios en conjunto con sus compañeros ni realizaron actividades intensivas para evitar empeorar la dolencia.

De esta manera, no habría inconvenientes para que el Matador llegue en óptimas condiciones y sea titular para el duelo copero de mañana en La Bombonera.

La revancha, el 30 de agosto en el Cilindro de Avellaneda

La revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre la "Academia" y el "Xeneize" se jugará en el Cilindro de Avellaneda el miércoles 30 de agosto.

racingatleticotucuman.jpg

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce que tiene como protagonistas a Palmeiras de Brasil y Deportivo Pereira de Colombia, que se medirán este miércoles por la ida desde las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio Hernán Ramírez Villegas, ubicado en la localidad "cafetera" de Pereira.