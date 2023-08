Edinson Cavani se entrenó diferenciado y encendió las alarmas en Boca: ¿se pierde la ida ante Racing?

¿Existe la posibilidad de que no juegue el miércoles ante Racing? En principio, no. Según fuentes de Boca, simplemente no se sometió a los ejercicios en conjunto con sus compañeros ni realizaron actividades intensivas para evitar empeorar la dolencia. De esta manera, no habría inconvenientes para que el Matador llegue en óptimas condiciones y sea titular para el duelo copero de mañana en La Bombonera.

Cuándo juegan Boca vs. Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Boca y Racing se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Después de superar a Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia en las rondas anteriores, el Xeneize y la Academia volverán a competir, reviviendo el enfrentamiento que tuvo lugar en la edición de 2021. Estarán disputando un lugar en las semifinales, y ya se confirmaron las fechas y horarios para estos emocionantes partidos.

Según el anuncio realizado por la Conmebol, el primer duelo se llevará a cabo el 23 de agosto en La Bombonera, mientras que el partido de vuelta se jugará el 30 de agosto en el Cilindro de Avellaneda. Esta programación fue establecida debido a que el equipo de Fernando Gago finalizó la fase de grupos con una mejor diferencia de goles que el equipo dirigido por Jorge Almirón, a pesar de que ambos equipos acumularon 13 puntos en total.

Los dos partidos se disputarán a las 21:30. Es importante señalar que, al igual que en la edición anterior del torneo, en los enfrentamientos entre Vélez - River y Vélez - Talleres, se espera que no se permita la presencia de público visitante en ninguno de los dos estadios.

Cronograma de la Copa Libertadores 2023, fase por fase

Cuartos de final: del 23 al 30 de agosto.

Semifinales: del 27 de septiembre al 4 de octubre.

Final: 4 de noviembre.

Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2023

La gran final de la Copa Libertadores será el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, según lo que publicó el ente madre del fútbol sudamericano.

La definición del certamen vuelve a disputarse en la mítica cancha de Brasil, que ya fue sede del partido por el título continental en la edición de 2020 (en la que Palmeiras derrotó por 1-0 a Santos).