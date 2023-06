Las señales televisivas de la TV Pública y DirecTV transmitirán en vivo y El Canal de Boca ofrecerá su streaming en directo a través de las redes sociales.

“Será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota”, contó el Riquelme durante la conferencia de prensa.

Despedida de Riquelme en la Bombonera: la locura por Lionel Messi se tiñe de azul y oro

Las bandas que tocarán en vivo en la Bombonera

Los artistas se presentarán antes del partido. Entre los músicos confirmados se encuentra Trueno, oriundo de La Boca y reconocido hincha de Boca, así como la banda de cumbia Damas Gratis y Onda Sabanera.

Trueno tiene una fuerte conexión con el Xeneize , ya que en sus canciones ha hecho referencias al club en más de una ocasión e incluso ha grabado un videoclip en La Bombonera. Además, tuvo el privilegio de compartir palco con Román durante el partido contra Belgrano en la actual Liga Profesional.

Por otro lado, el líder y cantante de la banda de cumbia, Pablo Lescano, ya ha formado parte de celebraciones en el Templo, por lo que conoce el significado de presentarse en ese estadio. Además, en una colaboración que realizaron en 2021 con L-Gante, incluyeron varias referencias a Boca Juniors, como imágenes de Diego Maradona y el propio Riquelme realizando su famoso gesto de Topo Gigio.

Onda Sabanera tendrá su debut absoluto en ese escenario. Se trata de una banda de cumbia colombiana, cuyo cantante es Claudio Javier Benítez, quien, después de confirmar su participación, compartió una foto en sus redes sociales junto al vicepresidente y homenajeado de este domingo.

Los invitados al partido homenaje de Riquelme

En cuanto a los ex compañeros y amigos de Riquelme en Boca, estarían presentes la mayoría de los multicampeones de la triple corona del 2000 (torneo local, Copa Libertadores e Intercontinental).

Óscar Córdoba o Roberto Abbondanzieri; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez podría ser la defensa; Pablo Ledesma o Matías Donnet, Mauricio Serna, Éver Banega y Riquelme conformarían el mediocampo; mientras que la delantera estaría integrada por Marcelo Delgado y Antonio Barijho. El primer equipo Xeneize, que sería dirigido por Carlos Bianchi y Coco Basile, contará con los siguientes suplentes: Daniel Cata Díaz, el Mono Navarro Montoya, Cristian Muñoz, Raúl Cascini, Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Leandro Gracián, Tito Pompei, Gustavo Barros Schelotto, el Burrito Rivero y Rodrigo Palacio.