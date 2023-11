El anuncio de Franco Colapinto que revoluciona el automovilismo argentino

colapinto3.JPG

El debut de Colapinto, nacido en Pilar, en un coche de la máxima categoría, se llevará a cabo durante las pruebas habituales que la Fórmula 1 realiza en Abu Dhabi, programadas para el martes 28 y el miércoles 29 de noviembre. Durante estas pruebas, compartirá la conducción del FW45 del equipo Williams con el piloto británico Zak O'Sullivan. Los pilotos titulares de Williams, Alex Albon y Logan Sargeant, también participarán en la sesión de pruebas posterior a la carrera.

“Estoy extremadamente agradecido a Williams Racing por darme la oportunidad de manejar un coche de F1 en tan solo mi primer año en la Academia. Soñé con este día desde que era chico y trabajé muy duro para conseguirlo. Tener esta oportunidad en la prueba oficial de jóvenes pilotos es un verdadero honor”, expresó Colapinto.

Además, el piloto argentino declaró: “Gracias al equipo por confiarme el FW45. Formar parte de la Academia este año me abrió los ojos en muchas áreas diferentes y me siento preparado para dar este paso. No puedo esperar”. Colapinto impresionó a la escudería de la Fórmula 1 después de terminar cuarto en la temporada 2023 de la Fórmula 3, con dos victorias y un total de cinco podios.

image.png

Antes de su debut en un monoplaza de Fórmula 1, Colapinto participará en Abu Dhabi en la Fórmula 2 con el equipo MP Motorsport y competirá en la temporada 2024 de la categoría. Su incorporación a la Academia de Jóvenes Pilotos de Williams a principios de año le permitió trabajar estrechamente con el equipo, incluyendo sesiones en el simulador de Fórmula 1 de la escudería en Inglaterra.

El piloto argentino compartió su entusiasmo en las redes sociales y escribió: “Voy a estar manejando el F1 de @williamsracing en el Rookie test de Abu Dhabi. No me entra tanta felicidad en el cuerpo de pensar que en unas semanas voy a estar manejando un Formula 1 por primera vez. Gracias a Williams por esta increíble oportunidad después de un gran primer año juntos. ¡Gracias al gobierno, Matías Lammens, @visitargentina, @marcapaisar, YPF, Globant, BZRP y Bullet por acompañarme a hacer historia juntos y cumplir este sueño! ¡Espero que estén tan contentos como yo! ¡Pero falta mucho por delante todavía! A seguir empujando”.

colapinto2.jpg

La última vez que un piloto argentino formó parte de un evento oficial de la Fórmula 1 fue en 2001, cuando Gastón Mazzacane corrió el Gran Premio de San Marino. Desde entonces, hubo algunas experiencias de pilotos argentinos probando coches de Fórmula 1, pero el ascenso de Franco Colapinto representa un hito importante en la historia del automovilismo argentino.