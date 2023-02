El nacido en Calchín, Córdoba, sabe que tendrá que perfeccionar mucho su inglés para ganarse un lugar en el primer equipo del Manchester City. Desde que llegó a la Premier League el delantero jugó muy poco y comenzó a estudiar el idioma.

El campeón del mundo con la Selección Argentina está bajo la tutela de Sara Duque, una abogada deportiva que se dedica al coaching de futbolistas, que ya lo felicitó en las redes por su gran progreso.

“Desde levantar la Copa del Mundo hasta conquistar un nuevo idioma, ¡el talento de mi estudiante no tiene límites! Impresionante progreso en tan poco tiempo ¡Muy orgullosa de mi estudiante!”, escribió Duke en su cuenta de Instagram. Álvarez recibió con humildad el elogio de su maestra y le agradeció por las redes: “Muchas gracias”, respondió.

Julián Alvarez profesora de inglés.avif Sara Duque, profesora de inglés, con su alumno Julián Álvarez.

Sus clases de inglés con la profesora no solo están orientadas a conocer el idioma, sino también a manejarse de manera correcta con los periodistas ingleses y todo lo que rodea el ambiente de la alta competencia.

Quién es la maestra de inglés de Julián Álvarez

Sara Duque se presenta como una “exabogada deportiva”, que decidió hacer una transición de carrera para seguir mi IKIGAI, un concepto japonés que habla de razones para vivir.

"Soy una exabogada deportivo que decidió hacer una transición de carrera para seguir mi IKIGAI. Trabajé como Entrenadora de Idiomas de Fútbol de jugadores y entrenadores de fútbol de alto nivel, con un historial comprobado en guiar a los campeones de la Liga de Campeones a través de su viaje lingüístico", relata en su carta de presentación.

"Toda mi vida estuvo directa e indirectamente impulsada por los deportes. Practiqué natación y baile durante doce años y remo durante cinco años. Habiendo participado yo misma en competencias deportivas, más específicamente, remo, entiendo las demandas y presiones de rendir al más alto nivel y lo desafiante que puede ser hacer frente a todo tipo de cosas además del desempeño en sí”, señala la profesora de Julián.

Profesora de Ingléz Julián Alvarez 2.avif

Y relata parte de sus pasiones: "En este proceso, revisé mis pasiones de la infancia para encontrar aquellas actividades y eventos que trajeron la mayor alegría a mi vida. Al hacer eso, inmediatamente me di cuenta de que quería trabajar con personas, comunicación y deportes".

Sara Duque se muestra como alguien que está "lista para absorber la mayor cantidad de conocimiento posible, decidí continuar mis estudios no solo en Pedagogía y Metodología de Aprendizaje, sino también en Psicología y Coaching Mental. Completé con éxito una Maestría en Psicología del Deporte y Coaching Mental en la Escuela de Graduados del Real Madrid en España, así como una Certificación de Mental Game Coach en los Estados Unidos".

Y concluye: "Esto me permite comprender las demandas y presiones de desempeñarme al más alto nivel y me diferencia de cualquier otro profesor, entrenador o escuela de idiomas. El hecho de haber vivido y estudiado en seis países diferentes me permite hablar portugués, inglés, alemán, francés y español con fluidez. Trabajé como entrenadora de idiomas de fútbol en el FC Porto, ayudando a los jugadores de fútbol extranjeros a comunicarse con más confianza con el cuerpo técnico y médico, los compañeros de equipo y las personas en situaciones cotidianas".

Julián Álvarez y el grosero error de la FIFA

Reciben a Julián Álvarez con una caravana en Calchín.jpg El grosero error de la FIFA con Julián Álvarez. (Foto: AP).

Parece mentira: en la premiación más importante del año también se cometen errores. De manera increíble, en el listado que muestra los jugadores más votados para el premio "The Best", que ganó Lionel Messi, Julián Álvarez aparece como español.

Según el documento que se filtró a la prensa, el delantero del Manchester City figura séptimo, con un total de 17 votos, superado por Messi, Mbappé, Benzema, Modric, Haaland y Sadio Mané.