"Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer", lanzó con ironía Pep Guardiola cuando fue cuestionado por no haber hecho cambios en el empate del Manchester City con Leipzig por la ida de los octavos de final de la Champions League. Julián Álvarez no sumó minutos ante los alemanes y el técnico explicó por qué no lo puso.