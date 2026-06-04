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Maxi López expuso lo que verdaderamente piensa de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En una nota con Desayuno Americano, Maxi López blanqueó lo que realmente piensa del conflicto eterno entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

4 jun 2026, 13:17
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Maxi López expuso lo que verdaderamente piensa de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Maxi López expuso lo que verdaderamente piensa de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Maxi López expuso lo que verdaderamente piensa de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Maxi López y Wanda Nara lograron construir, después de años de tensión, una relación cordial. Tanto, que el exdelantero se convirtió en una suerte de confidente ocasional de la mediática, quien más de una vez le consultó sobre las batallas legales que mantiene con Mauro Icardi. Sin embargo, Maxi fue muy claro al respecto: opina solo cuando se lo piden y hasta ahí llega su participación.

En diálogo con Desayuno Americano, el exfutbolista marcó el límite con precisión. "Meterme, no me meto. Cero. Si me pide consejo, se lo doy pero hasta ahí", señaló.

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Sobre un episodio puntual en el que Wanda le consultó su opinión, Maxi detalló: "En su momento, cuando pasó todo, estábamos en un asado con los chicos, me preguntó y le di mi punto de vista. Soy un hombre que habla una vez. Ella me escuchó, lo tomó super natural pero después es ella la que decide".

Sin entrar en polémica y sin defender a Icardi, López dejó en claro desde dónde mira el conflicto: "Me meto cero pero si Wanda me pide un consejo, se lo doy. No es que empatizo con Mauro sino que me pongo del lado de los chiquitos que es a quien más les cuesta manejar los sentimientos".

Y cerró con una reflexión sobre cómo maneja la convivencia entre sus hijos y los de Wanda con Icardi: "Cuando estoy yo, mis hijos y los de ella están juntos porque son todos hermanos y están fuera de lo que pasa entre adultos. Como te dije, empatizo con los nenes y el resto es algo que ya tienen que solucionar ellos".

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¿Cómo fue el beso entre Wanda Nara y Maxi Lopez en su ficción vertical?

Wanda Nara y Maxi López protagonizan Triángulo Amoroso, la ficción vertical de Telefe que apuesta a la complicidad que ambos ya habían mostrado en MasterChef Celebrity. En la producción interpretan versiones de sí mismos, recreando situaciones inspiradas en su propia historia. Esta semana se estrenó la escena más esperada —un apasionado beso entre ambos— y el fragmento se volvió tendencia de inmediato, con el canal potenciando la repercusión con una frase que no dejó lugar a dudas: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

El detalle que más curiosidad generó fue cómo se había filmado ese momento, dado que Maxi López está en pareja desde hace años con la modelo sueca Daniela Christiansson. La respuesta estuvo en la tecnología: la producción utilizó inteligencia artificial para llevar adelante la secuencia, algo que sorprendió a los fanáticos y disparó una catarata de comentarios. Entre los más viralizados apareció uno con tono humorístico que muchos asociaron al recordado mensaje que La China Suárez le dedicó a Wanda durante un polémico vivo: "Me muerouuuu, Wanda".

El episodio también se reflejó en el rating: el lunes 1 de junio, Triángulo Amoroso marcó 11,8 puntos y se ubicó entre los contenidos más vistos de la noche en Telefe.

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