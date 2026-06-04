Maxi López expuso lo que verdaderamente piensa de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Y cerró con una reflexión sobre cómo maneja la convivencia entre sus hijos y los de Wanda con Icardi: "Cuando estoy yo, mis hijos y los de ella están juntos porque son todos hermanos y están fuera de lo que pasa entre adultos. Como te dije, empatizo con los nenes y el resto es algo que ya tienen que solucionar ellos".

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¿Cómo fue el beso entre Wanda Nara y Maxi Lopez en su ficción vertical?

Wanda Nara y Maxi López protagonizan Triángulo Amoroso, la ficción vertical de Telefe que apuesta a la complicidad que ambos ya habían mostrado en MasterChef Celebrity. En la producción interpretan versiones de sí mismos, recreando situaciones inspiradas en su propia historia. Esta semana se estrenó la escena más esperada —un apasionado beso entre ambos— y el fragmento se volvió tendencia de inmediato, con el canal potenciando la repercusión con una frase que no dejó lugar a dudas: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

El detalle que más curiosidad generó fue cómo se había filmado ese momento, dado que Maxi López está en pareja desde hace años con la modelo sueca Daniela Christiansson. La respuesta estuvo en la tecnología: la producción utilizó inteligencia artificial para llevar adelante la secuencia, algo que sorprendió a los fanáticos y disparó una catarata de comentarios. Entre los más viralizados apareció uno con tono humorístico que muchos asociaron al recordado mensaje que La China Suárez le dedicó a Wanda durante un polémico vivo: "Me muerouuuu, Wanda".

El episodio también se reflejó en el rating: el lunes 1 de junio, Triángulo Amoroso marcó 11,8 puntos y se ubicó entre los contenidos más vistos de la noche en Telefe.