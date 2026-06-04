El duro relato de Barby Franco del calvario que vivió por la violencia de su padre: "Le tenía pánico"

"Iba sin dormir al colegio, en un momento me iba muy mal y decían: ¿qué pasa en la casa de esta chica? Y ahí tuvimos la decisión con mi mamá de denunciarlo. Mi mamá era muy sumisa, muy tímida y no agarraba la iniciativa. Yo la ayudé con la denuncia”, recordó sobre cómo ayudó a su madre a denunciarlo.

Sin embargo, remarcó que no tuvo la respuesta esperada de la Justicia: "En ese momento no se escuchaba mucho a la mujer, hicimos siete denuncias y nadie nos escuchaba. Nos decían que era un problema de familia y que lo íbamos a resolver”, aseguró.

Según contó, un conocido se contactó con el propio Fernando Burlando, que por entonces todavía no formaba parte de su vida, y que el famoso abogado intercedió para que la policía se lleve detenido al hombre y cómo ese hecho la alivió.

“El tipo nos mandó un móvil y a mi casa cayó Prefectura, Gendarmería, la Policía. Fue Fernando. No estaba en mi vida, pero ya estaba en mi vida. No dábamos más. Se lo llevaron preso y nunca sentí tanta paz y felicidad como el momento en el que se lo estaban llevando. Estaba muy feliz por eso. Él estaba borracho. Hicimos todo, lo quisimos internar en la famosa granjita pero nada. De ahí nunca más", concluyó Barby Franco.

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El dramático accidente automovilístico de Barby Franco con su hija

Barby Franco contó en primera persona el dramático accidente que vivió en su auto junto a su hija Sarah, en un episodio que generó gran preocupación en sus seguidores. Fue cuando en la Ruta 3 una camioneta se le cruzó en contramano y la obligó a realizar una maniobra inesperada.

“Primero que nada les agradezco a todos por los mensajitos. Fue una desgracia con suerte, les voy a contar qué pasó ”, comenzó diciendo la modelo en video.

“Íbamos en el auto con Sarah, la niñera, mi perrita y yo que iba manejando. Íbamos por la Ruta 3, kilómetro 71, las dos manos como una autopista digamos y del otro lado mano hacia Capital. Íbamos re tranqui como lo dice en la ruta, 120, 110, obviamente porque también voy con mi bebé y porque íbamos cargadas de cosas. Íbamos escuchando música, re atenta a la ruta. En un momento, venía un camión al lado mío, que venía re cargado", relató.

“En una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja… y digo ‘No creo que se atreva, no creo que se mande’. Cuando veo que avanza, digo ‘No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina’”, siguió explicando Barby Franco.

“Y cuando veo que el tipo viene en contramano mía, pensé ‘No, no puede ser’. Fueron segundos. Cuando dudo de si el tipo se iba a mandar o no medio que freno una vez, y cuando lo veo que realmente se manda ahí freno con todo. Y claro, el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras”, siguió aún con preocupación por lo vivido.

Y cerró: “Por suerte no nos hizo nada y por suerte no lo choqué ni toqué al pelotudo este que venía en contramano. Y por suerte tampoco toqué al camión, que también podía haber sido tremendo. No quiero ni pensarlo, ayer fue un día muy… que lo resolvimos emocionalmente”.