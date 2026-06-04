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Sorpresa total en la Selección Argentina: Scaloni pateó el tablero, realizó cambios y probó un nuevo esquema

De cara al primer amistoso frente a Honduras en los Estados Unidos, Lionel Scaloni realizó modificaciones sustanciales en la alineación titular durante el tercer entrenamiento en Kansas.

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Sorpresa total en la Selección Argentina: Scaloni pateó el tablero, realizó cambios y probó un nuevo esquema

La puesta a punto de los campeones del mundo en el campamento base sumó un nuevo capítulo de alto voltaje estratégico. La práctica abierta de la Selección Argentina dejó varias novedades en cuanto a los lesionados, perlitas como la de Emiliano Martínez entrenando con una sola mano y, también, indicios del equipo que piensa Lionel Scaloni para el amistoso con Honduras.

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A diferencia del primer entrenamiento, el entrenador hizo dos cambios en la formación pensando en el sábado. Debido a la gran cantidad de futbolistas averiados que arrastra la delegación, el conductor de la Scaloneta tuvo que apelar a la creatividad táctica para ensamblar las piezas disponibles en el predio de Kansas City.

Cómo formará la Selección Argentina en el amistoso contra Honduras

Aunque restan entrenamientos clave para la confirmación oficial, el director técnico ya delineó una estructura firme que empieza a perfilarse como la titular para el duelo de exhibición en Texas.

El once de la Selección Argentina que paró Scaloni se conformó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

Si bien por ahora no hay confirmación, es una señal importante que da cuenta de la intención del cuerpo técnico para jugar este sábado en el primer partido preparatorio para el Mundial. En base a los dos ensayos de fútbol formal realizados hasta el momento, las incógnitas principales del cuerpo técnico pasan por definir la banda derecha entre Capaldo o Giay y evaluar la fisonomía del ataque con la presencia de Simeone o López.

Qué cambios implementó Lionel Scaloni en el tercer entrenamiento de la Selección

La búsqueda de variantes obligó a modificar tanto los nombres propios como el posicionamiento de los futbolistas en el terreno de juego. Considerando la gran cantidad de aventajados por problemas físicos, la formación mantuvo la base pero vio algunos retoques y sorpresas con respecto a lo que había probado dos días atrás.

Las dos modificaciones rutilantes de la jornada fueron las siguientes:

  • El lateral derecho: Agustín Giay se movió en el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo, ya que uno de los dos será titular por las lesiones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes continúan trabajando de forma diferenciada para recuperarse de sus respectivos desgarros. (Nota de corrección: el texto original presentaba un cruce de apellidos con "Gonzalo Molina y Nahuel Montiel", pero se refiere estrictamente a los dos laterales derechos lesionados de los 26 convocados).

  • La delantera: El cuerpo técnico pateó el tablero y determinó que José Manuel López ingresó en el ataque por Giuliano Simeone, ganándose un lugar destacado en la consideración del DT para sumar minutos en la gira norteamericana.

Cuál es el nuevo esquema táctico que probó la Selección Argentina

La inclusión del atacante del Palmeiras alteró por completo la fisonomía que el equipo suele mostrar de manera habitual en sus presentaciones. En ese sentido, el esquema mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul recostado por la derecha, Thiago Almada como volante por la izquierda y un doble cinco bien marcado entre Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La gran particularidad de este dibujo estuvo en la conformación de la vanguardia, rompiendo con los libretos tradicionales del cuerpo técnico. A pesar de no ser una combinación que generalmente lo conmueva, Scaloni sorprendió con dos 9 y colocó al Flaco López junto a Lautaro Martínez en ofensiva, apostando por el peso dentro del área rival para vulnerar el cerrojo defensivo del conjunto centroamericano.

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