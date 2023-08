El desconsolado llanto de Yamila Rodríguez tras la eliminación de Argentina en el Mundial

Polémica en las redes contra la jugadora "anti-Messi" de la Selección

En las redes sociales la trataron de "anti-Messi" y Yamila Rodríguez difundió una carta pidiendo que frenasen con los ataques.

"Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor", escribió la jugadora del Palmeiras en sus cuentas de Instagram y Twitter.

El llanto de Yamila Rodríguez tras la eliminación de la Selección.jpg El llanto de Yamila Rodríguez tras la eliminación de la Selección argentina del Mundial femenino. (Foto: Télam)

Los goles de Suecia que eliminaron a Argentina

La delantera Rebecka Blomqvist, de cabeza en el área menor, frente al arco, sentenció la suerte argentina a los 66 minutos con el primer gol del partido disputado en una noche fría y lluviosa en la ciudad de Hamilton.

Sobre el tiempo reglamentario cumplido, la mediocampista Elin Rubensson colocó el marcador definitivo, de penal.

Chiqui Tapia, por Selección femenina: "Seguiremos apostando a la inclusión"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se comprometió a seguir "apostando a la inclusión y el desarrollo del fútbol femenino", luego de la eliminación sufrida este miércoles en la primera ronda del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.

"Una nueva experiencia mundialista, que hasta hace años era impensada. Muchos puntos altos y otros que hay que seguir mejorando. No tengo dudas que estamos en el camino correcto y que seguiremos apostando a la inclusión y al desarrollo del fútbol femenino", escribió "Chiqui" en Twitter, apenas terminado el partido en la ciudad neozelandesa de Hamilton.

Bajo su gestión en AFA, el fútbol femenino consiguió un hito histórico al transformarse en una actividad profesional a partir de 2019.

Argentina cerró hoy su cuarta participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, sin lograr el objetivo de la clasificación a la ronda final, pero con la certeza de haber elevado su nivel de competencia.

En su paso por Nueva Zelanda, el seleccionado de Germán Portanova cayó ante Italia (0-1), Suecia (0-2) y empató con Sudáfrica (2-2).