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Bronca en Gran Hermano: piden expulsar ya a una jugadora tras un nuevo escándalo

Los seguidores de Gran Hermano volvieron a encender las redes sociales con un reclamo que se repite cada vez con más fuerza: piden la expulsión de una jugadora que volvió a quebrar las reglas.

25 may 2026, 17:48
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Gran Hermano siempre logra despertar pasiones intensas entre sus seguidores, y cada movimiento dentro de la casa se convierte en tema de debate. Esta vez, la polémica gira en torno a Lola, quien tras su reingreso el miércoles pasado no ha dejado de compartir información del exterior.

Aunque el último domingo fue sancionada junto a Yipio, Brian Sarmiento y Andrea del Boca, para muchos televidentes la medida no alcanzó. El malestar creció en las redes sociales, donde se multiplican los reclamos por una sanción más dura.

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La situación se agravó en las últimas horas, cuando Lola protagonizó un momento que no pasó desapercibido en la cabina de streaming de la casa. Allí, Manu, su interés amoroso, abrió su corazón: "Sí, yo hay cosas que no entiendo todavía. Yo hablé con Zunino. Estoy empezando a soltar un par de cosas, a ver si puedo confiar en él o no".

La respuesta de Lola fue inmediata y sin filtro: "¿En Zunino? No, pero confiar no. A Zunino, boludo, dejalo morir solo. En cualquier momento cae en placa y es su turno".

El clip se viralizó y encendió la furia de los internautas, que no tardaron en exigir la “expulsión inmediata”. El pedido se repite en cada comentario y deja en claro que la audiencia no está dispuesta a tolerar más transgresiones.

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Por qué sancionaron a Lola, Yipio, Brian Sarmiento y Andrea del Boca en Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), lo que en principio parecía un regreso lleno de energía terminó derivando en un episodio cargado de tensión. Los concursantes que volvieron a ingresar a la casa pasaron por alto una de las normas esenciales: no hablar del afuera. Esa conducta desató la ira del “ojo que todo lo ve”, que decidió imponer sanciones inmediatas.

Brian, Yipio, Lola y Andrea del Boca fueron apuntados como los responsables de haber transmitido datos externos. La voz de Gran Hermano fue contundente: "Quienes ingresaron el miércoles pasado a mi casa sabían, obviamente, de antemano que toda la información obtenida afuera no debía ser transmitida puertas adentro ¿es así?".

El comunicado siguió con tono severo: "No voy a permitir que el juego se desvirtúe porque algunos jugadores desconocen de qué manera utilizar el poder de esta información. Permítanme decirles que todo poder conlleva una responsabilidad y en el caso de ustedes es el silencio. Sin embargo, en estos días vi varias conversaciones en las cuales esta regla fue desobedecida y por supuesto habrá sanciones".

La primera medida fue tajante: "Lola, Andrea, Yipio, Brian, a ustedes voy a dirigirme. Quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa de nominados. Estaré prestando mucha atención para que esta conducta no se repita. A esta altura no hace falta más advertencia".

Sin embargo, el castigo no se limitó a ese grupo. El “Big” resolvió que toda la casa sufriera las consecuencias: "Les informo que para la compra de mañana contarán con el 50 por ciento".

La penalización alcanzó también la prueba semanal: "Y que además, para la próxima prueba semanal les quito la mitad del presupuesto total. Es decir, si ganan, obtendrán el 50 por ciento, si lo pierden el 25 por ciento".

El cierre fue un llamado a la conciencia: "Esta es mi decisión. Espero no tener que volver a pronunciarme con este tema, chicos. Sean inteligentes. Jueguen limpio".

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