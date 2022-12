El padre de Pablo Aimar reveló el verdadero motivo del llanto de su hijo en el partido ante México

cuerpotecnicoscaloneta.jpg El cuerpo técnico de la Selección Argentina (Foto: archivo).

El punto de partida de ese llanto fue que el 18 de octubre de este año, justo dos meses antes de la final del Mundial, falleció Mary Giordano, la mamá del "Payasito". Con el dolor a cuestas, su hijo tuvo que transitar la estadía durante el Mundial con emociones encontradas, lágrimas y festejos que sirvieron como desahogo al difícil momento que le tocó atravesar.

Video: el conmovedor relato del padre de Pablo Aimar

Ricardo Aimar, padre de Pablo, no dudó en reconocer todo lo que sintió cuando vio a su hijo llorar por televisión después del gol de Messi a México.

“No, no hablo con Pablo antes de los partidos. Después, no rompemos las cábalas y encima tengo fama medio de mufa. Me dio una emoción bárbara porque hace poco murió mi señora, la mamá de Pablo. Pablo tenía una afinidad con la madre. Me emocionó mucho verlo llorar ahí y después le pregunté. ‘Se me cruzó todo, mamá', me contó. Además, el gol que hizo el chiquito Messi fue un alivio. Estaban muy presionados con el tema de quedar afuera antes de octavos”, confesó Ricardo en una emotiva charla que tuvo en el programa Así Son las Cosas, de FM Gospel 102.9.

image.png Ricardo “Payo” Aimar contó una intimidad sobre el equipo de trabajo que formó Lionel Scaloni (Foto: archivo).

Y continúo con su relato: “Cuando falleció mi señora hace un mes y medio, vinieron los muchachos del cuerpo técnico en dos autos. Pararon algunos en un hotel y otros en la casa de Pablo, en San Esteban. Todos menos Scaloni, que ya se había ido a Mallorca. Estuvieron en el velorio. Yo le dije a Pablo que se notaba que lo quieren mucho”, dijo Ricardo.

Cuando le consultaron los motivos de su ausencia en Qatar, el papá del "Payasito" reveló que no se animó a ir a. "Estuve en el 2006 con Mary, ella manejaba todo. Estuvimos un mes en Alemania, la pasamos hermoso. Íbamos a visitar a los muchachos y a tomar mate, era un equipazo. Estaba dirigiendo Pekerman (José), jugaba Román, era el primer Mundial de Messi. En este Mundial se camina muchísimo y no estoy apto para cumplir esa tarea a mi edad”, reconoció.

El papá de Pablo Aimar 1.jpg El papá de Pablo Aimar se emocionó al hablar de su hijo (Foto: captura de video).

Y fiel al estilo Aimar, Ricardo finalizó su testimonio con una reflexión: “Seguro que hay gente que espera que fracase esto. No te olvides de que este cuerpo técnico, cuando entró, venía de un fracaso muy grande”, dijo visiblemente emocionado y orgulloso de la huella que está dejando su hijo con la Selección.