El técnico de Lanús explotó contra Martín Demichelis: "No lo conozco..."

La dura respuesta de Frank Kudelka a Martín Demichelis

El DT de Lanús, lejos de quedarse callado, habló este lunes en ESPN y le respondió con dureza al técnico de River: "No conozco al DT de River. No lo saludé a Demichelis porque no lo vi. Antes del partido no me lo crucé y después yo me fui expulsado. No me parece correcto que se busquen chicanas como lo del aire acondicionado. Nosotros tampoco tuvimos aire en el vestuario. Hay que tener cuidado con lo que se dice", afirmó.

demichelis3.jpg El DT de Lanús fue muy critico con Martín Demichelis (Foto: archivo).

Luego, Kudelka comparó a Demichelis con Marcelo Gallardo y fue lapidario: "Su antecesor era un señor. Todos los técnicos queríamos jugar frente a River para saludar a Marcelo Gallardo, que ganó todo. Y pese a eso, él cortaba la distancia, no esperaba que uno fuera a saludarlo, se acercaba. No se sentaba en un trono como que todos tenían que ir a saludarlo".

Por último, el DT de Lanús hasta criticó la postura táctica del Millonario en el partido del sábado: "River fue un equipo defensivo".