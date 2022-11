En pleno Mundial Qatar 2022, Cristiano Ronaldo fue desvinculado del Manchester United y se queda sin equipo

cristiano ronaldo.png

En estos momentos, el jugador se encuentra en la concentración de la Selección de Portugal, a la espera del debut en la Copa del Mundo ante Ghana, que será el jueves desde las 13 (hora argentina) en el estadio 974.

“El club también le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro”, continuó el Manchester United en su página web oficial. En tanto que agregó que el club “continuará enfocado en el progreso que el equipo ha logrado bajo la conducción de Erik ten Hag para llegar al éxito dentro de la cancha”.

Cristiano Ronaldo estalló contra el Manchester United: los antecedentes

Cristiano Ronaldo había estallado contra el DT del Manchester United, Erik ten Haag, y contra los directivos del club por su presente en la institución. En una reciente entrevista con el periodista Piers Morgan, el delantero portugués había puesto en duda su continuidad en el United.

CR7 aseguró que estaban forzando su salida de la institución. “No solo el entrenador, también otras dos o tres personas del club”, expresó durante una entrevista con el periodista Piers Morgan.

“Me siento traicionado. Siento que hay personas que no me quieren allí”, continuó el luso, que entienden que esta situación viene desde la temporada pasada y agregó: “Me han convertido en la oveja negra”.

cristiano-ronaldo-manchester.jpg

Cristiano Ronaldo fue más allá y dijo que luego de la partida de Alex Ferguson el United se estancó. “Desde que él se fue, no he visto ninguna evolución en el club, nada ha cambiado. El progreso es cero”, opinó.

Y subió la apuesta: “Cómo un club grande como el Manchester United, después de sacar a Ole, trajo a un director deportivo como Ralf Ragnick, que es algo que nadie entiende. Este tipo ni siquiera es entrenador. Fue algo que me sorprendió a mí y al mundo”.

Y completó: “Nada ha cambiado. Ni la pileta ni el jacuzzi... ni siquiera el gimnasio. Hasta algunas cuestiones de tecnología, la cocina y los chefs -a quienes apreció y sin personas encantadoras- se han quedado en el tiempo, algo que me sorprendió mucho. Yo creí que iba a ver cosas diferentes”.