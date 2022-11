Cristiano Ronaldo y el desafío a Lionel Messi después de la foto viral

“El jaque mate lo hacemos en la vida, no sólo en el ajedrez, y lo hago a menudo”, afirmó CR7 y haciendo referencia a la foto en la que aparece junto al 10 argentino. “No sé cómo ser directo al respecto, pero me gustaría ser el que haga el jaque mate contra él. Sería lindo que ocurriera. Ya ocurrió en una partida de ajedrez y en el fútbol sería aún más lindo”.

Cristiano Ronaldo Qatar 2022 1.jpg Cristiano Ronaldo y la advertencia a Messi. (Foto: Getty Images)

Con respecto a la jornada de trabajo que realizaron para la reconocida marca, el portugués reconoció: “Fue una campaña que quise hacer, una campaña que buscaba desde hacía tiempo. Fue un orgullo”.

Cristiano Ronaldo y su sueño de ser campeón del mundo

Al ser consultado sobre cómo maneja las presiones en este Mundial, CR7 respondió: “Responsabilidad tengo desde los 12 años que me fui de casa. Ahora somos más observados, pero responsabilidad tengo siempre: como jugador, como amigo, como padre… La presión es siempre la misma. A veces salen las cosas bien, otras mal, pero me siento capacitado para asumirlo”.

El delantero pidió que se dejen de lado los comentarios que aseguran que no existe la paz en la selección de Portugal: "Soy a prueba de balas. Llevo un traje de hierro. No me preocupa lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo".

Messi - Cristiano 1.jpg Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las mayores rivalidades en la historia de La Liga de España. (Foto: Getty Images)

“Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado. Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho. Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones”, fue el mensaje de CR7 previo al debut ante Ghana del próximo jueves.