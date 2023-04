Escándalo en Bayern Múnich: dos figuras del equipo a las trompadas tras la derrota ante Manchester City

La agresión de Sadio Mané a Leroy Sané después del partido de Champions contra el Manchester City podría tener consecuencias graves para el internacional senegalés. El delantero se mostró muy enojado por como el jugador alemán se había dirigido a él tras una jugada.

La pelea que sacudió el vestuario del Bayern Múnich

Conflicto Mané y Sané.webp

El ex jugador del Liverpool no se encontraba a gusto por el desempeño de su compañero en el campo de juego. El detonante fue una acción de juego que ocurrió a siete minutos del final. El alemán, en vez de acercarse a jugar en corto, picó al espacio. Esta decisión generó enojo y un primer intercambio de palabras bastante subido de tono.

Sin embargo, lo más grave terminó en el vestuario.

A Mané no le habría bastado con las palabras y los insultos y fue un poco más allá. El senegalés le habría propiciado un golpe de puño en el labio al ex jugador del Manchester City. Así lo informó el diario deportivo "Bild". Y si bien desde el club no comunicaron nada de manera oficial, el ambiente en Múnich vive momentos de mucha tensión.