¿Fin de ciclo? Lionel Messi no fue al entrenamiento del PSG y se espera un comunicado oficial

Por el momento, todo indica que el capitán argentino no continuará en el equipo parisino a partir del 30 de junio, cuando se termine su contrato con el club.

Conflicto Messi - PSG: la dura tapa del diario L'Equipe

721804-lequipe.jpg

La información fue difundida por los principales medios de Francia este martes y el miércoles no fue un día más. Messi no se presentó en Camp des Loges, el predio de entrenamiento del PSG, se cree que "acatando" la supuesta sanción que todavía no se dio a conocer.

Allí estuvieron Kylian Mbappé, líder de un equipo golpeado por lo que fue una temporada decepcionante a nivel resultados deportivos, y Neymar Jr., quien fue operado a fines de febrero y se recupera con el objetivo de regresar a las canchas después de junio.

Si bien la prensa francesa se encargó de dar a conocer todos y cada uno de los detalles de este castigo, aún se esperaba que el club lo hiciera oficial. Cuando todos estaban esperando el comunicado, el propio jugador se adelantó y tomó una drástica decisión.

Pese a que no hubo oficialización de la sanción, Messi no se presentó a entrenar este miércoles en París. Esto puede significar dos cosas: que efectivamente fue suspendido o que está enojado luego de toda la información que el club dejó trascender.

La delicada condición que Lionel Messi le puso a Barcelona

messi.jpg En agosto de 2021, Messi cerraba su ciclo de más de 20 años en el Barcelona. (Foto: Archivo)

De acuerdo a la información que dio la Cadena SER, no tienen dudas de que Lionel Messi pedirá a la directiva del Barcelona que Joan Laporta se disculpe con el futbolista rosarino antes de pedir su firma.

En ese sentido, el medio español puso en agenda una situación que puede darse tanto de manera pública como privada.

El próximo 30 de junio el contrato de Leo Messi con el PSG expirará y cada día que pasa es una realidad que el rosarino abandone la capital francesa. Ofertas multimillonarias no le faltarán al capitán de la selección argentina. Si el "10" regresa al Barcelona, cobraría muchos menos dinero que en París.