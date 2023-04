Florencia Quiñones será la DT del equipo femenino de Boca en reemplazo del denunciado Jorge Martínez

La ex zaguera, que pasó por la Selección, San Lorenzo y el Barcelona de España, fue campeona con Boca en tres ocasiones del torneo local cuando era jugadora y ahora intentará repetir en un equipo que marcha cuarto con 14 puntos, al igual que Rosario Central y el Ciclón, y a dos del líder UAI Urquiza.

La llegada de Quiñones al cargo se da luego de que el martes pasado el club anunciara la decisión de apartar a Martínez del puesto hasta tanto la Justicia esclarezca responsabilidades en el caso tal como indica el protocolo de género de la institución.

La denunciante del DT de fútbol femenino de Boca apuntó contra Ameal y Riquelme: "No me cuidaron"

Florencia Marco se mostró "dolida" con la Comisión Directiva de Boca porque "no la cuidaron", cuando desde hace un año denunciaba que "había un monstruo" en el club.

"Estoy dolida porque pensé que me iban a cuidar", expresó la jefa de prensa de fútbol femenino de la institución luego de salir de la fiscalía, al hacer referencia a que Boca, como primera medida, la licenció en vez de echar a Martínez del cargo.

Marco apuntó contra la dirigencia por esperar a que el caso "se hiciera mediático" para finalmente despedir al DT cuando "se sabía lo que estaba pasando". No obstante, destacó que "muchas compañeras la apoyaron y que ella no es la única persona que sufrió el abuso".

"Nunca se comunicaron conmigo", respondió al ser consultada sobre si recibió algún llamado del presidente y vicepresidente, Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. "No espero nada de nadie", completó.

Sobre la parte judicial, Florencia destacó que sabe que es un proceso largo: "A veces me da miedo y vergüenza. Nunca me pasó y es un shock".

Por último, la denunciante expresó que todavía no resolvió qué hará con su futuro laboral. "Es muy difícil saber si vuelvo porque me está llevando mucha energía este caso. Me costó más de un año hacer la denuncia", concluyó.

La denuncia por abuso sexual contra Jorge Martínez

DT futbol femenino boca denuncia.jpg Boca separó a Jorge Martínez del equipo femenino. (Foto: Archivo)

La denunciante es una empleada de Prensa, quien primero informó el caso al Departamento de Inclusión e Igualdad. Luego, la denuncia quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22 caratulada como abuso sexual simple, con penas estipuladas de seis meses a cuatro años de prisión, y se encuentra bajo secreto de sumario, en etapa de investigación.

Marco, empleada del club desde el 2011 y con el Femenino desde 2019, declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez a partir de su llegada al club, en enero de 2022, y que incluso fue manoseada por el entrenador en Casa Amarilla. Este último hecho habría ocurrido antes de la histórica clasificación de Boca a la final de la Libertadores en octubre del año pasado, que incluyó un viaje a Quito con Marco y Martínez como parte de la delegación.