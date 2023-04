La denunciante del DT de fútbol femenino de Boca apuntó contra Ameal y Riquelme: "No me cuidaron"

"Estoy dolida porque pensé que me iban a cuidar", expresó la jefa de prensa de fútbol femenino de la institución luego de salir de la fiscalía, al hacer referencia a que Boca, como primera medida, la licenció en vez de echar a Martínez del cargo.

Marco apuntó contra la dirigencia por esperar a que el caso "se hiciera mediático" para finalmente despedir al DT cuando "se sabía lo que estaba pasando". No obstante, destacó que "muchas compañeras la apoyaron y que ella no es la única persona que sufrió el abuso".

"Nunca se comunicaron conmigo", respondió al ser consultada sobre si recibió algún llamado del presidente y vicepresidente, Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. "No espero nada de nadie", completó.

Sobre la parte judicial, Florencia destacó que sabe que es un proceso largo: "A veces me da miedo y vergüenza. Nunca me pasó y es un shock".

Por último, la denunciante expresó que todavía no resolvió qué hará con su futuro laboral. "Es muy difícil saber si vuelvo porque me está llevando mucha energía este caso. Me costó más de un año hacer la denuncia", concluyó.

Florencia Marco denunció a Jorge Martínez por abuso sexual ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 22 y argumentó situaciones de acoso, intimidación y violencia psicológica y moral que se dieron desde que el DT asumió en Las Gladiadoras, allá por enero de 2022.

Quién es Jorge Martínez

DT futbol femenino boca denuncia.jpg Boca separó a Jorge Martínez del equipo femenino luego de que se hiciera mediática la denuncia por abuso. (Foto: Archivo)

Como futbolista, Martínez jugó de lateral derecho entre 1995 y 2010 y pasó por clubes como Boca (2001-02), Independiente (1995-98 y 2000-01) y River (1998-99), entre otros.

Incluso llegó a ser parte de la Selección Argentina, siendo titular en tres partidos de la Copa América de 1997 a la que el DT Daniel Passarella llevó gran mayoría de jugadores del fútbol local.