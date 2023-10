Alejandro Garnacho podría ser sancionado por un acto racista: la defensa de un compañero

posteogarnacho.jpg

Aunque el posteo de Garnacho estuvo en línea por un breve lapso de tiempo, ya que el club rápidamente lo alertó sobre las posibles consecuencias, las autoridades británicas aún podrían acusarlo de violar las normas sobre comentarios en redes sociales que involucran sensibilidad racial. Un caso reciente similar involucró a Edinson Cavani, quien en 2020, antes de unirse a Boca, fue suspendido por haber utilizado la frase "gracias negrito" en sus historias de Instagram.

A pesar de la controversia que surgió en el Reino Unido, el mensaje de Garnacho no fue malinterpretado por el cuerpo técnico de Erik Ten-Hag ni por sus compañeros en el Manchester United. De hecho, Onana salió a defender a Garnacho en su cuenta oficial, expresando: "La gente no puede elegir con qué debería ofenderme. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá". Además, compartió una foto de ambos abrazados.

garnachoracismo1.jpg

garnachoracismo2.jpg

Se espera que el extremo español nacionalizado argentino emita una declaración en las próximas horas para evitar cualquier posible sanción por parte de la Football Association, dejando en claro que su publicación junto al arquero africano no tuvo ninguna intención racista.