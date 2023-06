¡Alucinante video!: así recibió la Bombonera a Messi en la despedida de Riquelme

El sorprendente recibimiento de la Bombonera a Messi en la despedida de Riquelme

Embed

Ya se vive la esperada despedida de Juan Román Riquelme

Este domingo, Juan Román Riquelme es homenajeado en la Bombonera y protagonizó una fiesta que promete superar las expectativas de los hinchas. El festejo cuenta con la presencia de invitados de lujo, como Lionel Messi -quien es titular en el partido homenaje- y jugadores de la Selección Argentina, así como bandas en vivo.

Las puertas del estadio Alberto J. Armando se abrieron a las 12 horas, mientras que el partido homenaje comenzaría alrededor de las 16. En ese sentido, la organización del majestuoso evento y el club recomendaron llegar temprano a la Bombonera para evitar aglomeraciones.

Las señales televisivas de la TV Pública y DirecTV transmitirán en vivo y El Canal de Boca ofrecerá su streaming en directo a través de las redes sociales.

“Será un domingo lindo en el que la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado porque es una película para mí. Vivo la película más linda que puede soñar un chico. Con Unión de Santa Fe debuté, la gente me ovacionó y en el último partido con Lanús pasó lo mismo. Será un gran día, espero no errarle a la pelota”, contó el astro, durante la conferencia de prensa.

El astro Lionel Messi se abrazó con Juan Román Riquelme en el hotel Intercontinetal, en el centro porteño, sede de concentración de las figuras que serán parte hoy de la fiesta despedida del ídolo de Boca Juniors en La Bombonera.