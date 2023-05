Ángel Di María y su esposa discutieron con los hinchas de Juventus

Diseño sin título (30).jpg

Sin embargo, en los comentarios, un usuario llamado Cristian Labonia lo criticó duramente y le pidió que se fuera de Turín, junto con Leandro Paredes y otros jugadores a los que trató de "mercenarios". "No saben lo que significa tener la camiseta de la Juve puesta. Quítense de en medio, imbéciles", escribió el internauta.

Ante este mensaje contundente, Di María no tardó en responder y defenderse: “El que no merece tener la camiseta de la Juve puesta sos vos. Porque al equipo y a los jugadores se los banca cien por cien hasta el final. Esto que estás haciendo es demostrar que solo estás con Juventus en las buenas y no en las malas. Te mando un saludo grande. Yo hasta el final. No como vos”.

dimariarespuesta1.jpg

El intercambio continuó con otros fanáticos cuestionando a Di María, y Jorgelina también intervino, mencionando al entrenador del equipo, Massimiliano Allegri. “¡Él no arma el equipo! Él no es el técnico, no es de los que prefieren quedarse atrás, llamate a silencio. ¿Sos tonto o te pagan?”, contestó.

dimariarespuesta2.jpg

La situación se tornó tensa y las respuestas fueron fuertes, descubriendo un ambiente complicado en las redes sociales entre Di María, su esposa y algunos seguidores del club.