¿Apelará el fallo? La postura de Andrés Ibarra sobre las elecciones en Boca

El ex Gerente de Marketing del club, que es acompañado en la fórmula por Mauricio Macri, argumentó: "Siempre respetamos la institucionalidad y hemos tenido enormes diferencias con el vice (por Riquelme) que hasta dijo que no hacía falta votar. La gran facultad que tiene el socio de Boca es poder votar cada cuatro años. Pero también defender al socio adherente y activo es respestar el estatuto, por eso cuestionamos este padrón. Cuando pedimos aclaración no se hizo y eso desemboco en el camino judicial. La jueza hizo una pericia informatica y confirmó las irregualridades".

Además, Ibarra mostró su desacuerdo con la medida judicial, argumentando que no aborda el problema de los socios que habrían pasado a la categoría de activos de manera irregular. Además, criticó la gestión actual: "Me sorprendió que no se atacara el centro del problema porque hoy hay miles de socios adherentes en la cola de espera y entraron miles de activos por la ventana, hay una maniobra injusta para los hinchas. Lo mismo pasa con los filtros, cuando metés 13 mil socios de un saque tiene su consecuencia en los que entran a la cancha"

En relación a los 13 mil socios señalados como irregulares, Ibarra planteó la posibilidad de que voten en urnas separadas, aunque esta medida no se anticipa que se implemente después de la decisión judicial a favor del oficialismo. Concluyó subrayando la falta de propuestas claras y transparentes por parte de la dirigencia actual y expresó su preocupación por el futuro de Boca. "Así como estamos Boca no tiene futuro, va muy mal. No hemos conocido ninguna propuesta de esta dirigencia. Por eso es importante la claridad y transparencia", sentenció.