¡Arde París! Neymar reconoció la discusión interna en el PSG

"Hay discusiones que llegan. No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista", añadió Ney.

Además, el futbolista de la Selección de Brasil se mostró molesto por las filtraciones: "Esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades. Ahora mismo la prensa saca noticias y todo el mundo las consume y son mentira. Desde que mi primera temporada, han salido rumores siempre. No sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable. Soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. No es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario. Debe quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras no".

Neymar, sin filtro: "la Champions es como el Mundial"

Neymar dejó en claro que el principal objetivo del PSG en la temporada es conquistar la Champions League y advirtió que "las debacles en Champions forman parte del fútbol". "Es como el Mundial, la Champions. Cada error te castiga. Lo sabemos bien. Es complicado. Creo que es la mejor competición del mundo junto al Mundial. Conocemos la dificultad. Estamos preparándonos. Intentamos mostrar nuestra mejor versión para evitar debacles. No estamos aquí para andar. Estamos para trabajar. Queremos ganar todos los títulos posibles", declaró.

En ese sentido, además, Neymar, afirmó que "será un partido complicado" y definió al Bayern Munich como "un equipazo", en la previa al duelo de este martes en el Parque de los Príncipes. Y añadió: Tiene grandes jugadores, pero nosotros también".

Por otra parte, el futbolista del PSG se ilusiona con poder contar de nuevo con Kylian Mbappé en el ataque: "Es un jugador extremadamente importante. Es un crack. Es un gran jugador. Sabemos de su importancia. Cuando está en el campo nos sentimos más fuerte. Espero que Mbappé pueda jugar mañana. No sé cómo está. Eso depende del entrenador. Imagino que está bien, por lo que es una buena noticia. Todos sabemos que se está recuperando y somos conscientes de ello".