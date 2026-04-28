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Neymar vuelve a la Argentina tras 11 años: el historial del crack del Santos antes de enfrentar a San Lorenzo

El astro del Santos será el gran protagonista del duelo por Copa Sudamericana ante el Ciclón. En su novena visita oficial a territorio nacional, el ex Barcelona y PSG buscará romper una racha histórica y mejorar un balance que, hasta ahora, registra pocos festejos.

Neymar vuelve a la Argentina tras 11 años: el historial del crack del Santos antes de enfrentar a San Lorenzo

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana no será un partido más para el fútbol argentino. Este martes, desde las 19, San Lorenzo recibirá al Santos en un Nuevo Gasómetro que estará bajo la lupa del continente por la presencia de Neymar. El crack paulista regresa al país para disputar su noveno partido oficial en territorio argentino, un escenario donde no juega desde hace más de una década.

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Neymar y una de las postales que dejó su último partido en suelo Argentino vs. Vélez.

Su vuelta al Bajo Flores marca un hito en su carrera: es apenas la segunda vez que Neymar juega en Argentina a nivel de clubes. La gran mayoría de sus presentaciones previas (siete de ocho) fueron defendiendo la camiseta de la selección de Brasil, lo que convierte a este duelo ante el equipo de Leandro Romagnoli en una cita excepcional.

Cómo le fue a Neymar jugando contra clubes argentinos en el país

El único antecedente de Neymar con la camiseta del Santos en Argentina se remonta al 17 de mayo de 2012. En aquella oportunidad, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el "Peixe" cayó 1-0 ante Vélez en Liniers.

Aquel partido es recordado por la actuación de un joven Gino Peruzzi, quien con solo 19 años logró anular al astro brasilero. Fue tal el nivel defensivo del lateral que, al finalizar el encuentro, el propio Neymar se acercó para felicitarlo por su desempeño, en un gesto de caballerosidad que recorrió el mundo.

Cuándo fue la última vez que Neymar jugó en Argentina

Para encontrar el registro más reciente de Neymar en suelo nacional hay que retroceder hasta el 13 de noviembre de 2015. Fue en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, en un clásico que terminó empatado 1-1 en el Estadio Monumental. Esa noche, el oriundo de San Pablo portó la cinta de capitán de la Verdeamarela, en un encuentro donde los goles fueron marcados por Ezequiel Lavezzi y Lucas Lima.

El historial de Neymar en Argentina: triunfos, penales y lujos

A lo largo de sus ocho presentaciones anteriores, el crack ha vivido situaciones de todo tipo en diferentes estadios del país:

  • Copa América 2011: Disputó cuatro encuentros. Empató ante Venezuela en Córdoba y Paraguay en La Plata, y venció 4-2 a Ecuador antes de quedar eliminado por penales frente a los paraguayos en cuartos de final.

  • El lujo con Ronaldinho: En un amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Neymar tuvo el privilegio de compartir delantera con Ronaldinho en un empate 0-0 ante la Albiceleste.

  • Festejo en La Bombonera: En el marco del Superclásico de las Américas, Neymar convirtió el penal definitivo ante Agustín Orión para darle el título a Brasil tras una serie que terminó igualada en el global.

Este martes, el "10" buscará inclinar la balanza a su favor en un historial que, hasta el momento, lo muestra como un protagonista frecuente pero no siempre victorioso en tierras argentinas. San Lorenzo, por su parte, intentará repetir la receta de aquel Vélez de 2012 para frenar a una de las leyendas vivas del fútbol mundial.

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