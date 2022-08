Camino al Mundial Qatar 2022: qué selección ostenta el récord de minutos sin goles en contra

Mundial Qatar 2022: el equipo que más minutos estuvo sin recibir goles

Se trata de la Selección de Suiza: estuvo 559 minutos sin recibir goles en campeonatos del mundo, siendo la marca más extensa en el certamen. Se dio entre las ediciones de Estados Unidos 1994 (comenzó en la derrota 0-3 vs. España), Alemania 2006 (0-0 Francia, 2-0 vs. Togo, 2-0 vs. República de Corea, 0-0 vs. Ucrania) y Sudáfrica 2010 (1-0 vs. España), para finalizar en la caída 0-1 ante Chile en tierras africanas.

Mundial Qatar 2022: cuándo debuta la Selección Argentina

El seleccionado nacional jugará su primer partido el martes 22 de noviembre a las 07.00hs contra Arabia Saudita en el estadio Lusail. El segundo partido será el sábado 26 de noviembre contra México a las 16.00hs en el estadio Education City.

El tercer y último partido de la fase de grupos será el miércoles 30 de noviembre contra Polonia a las 16.00hs también en el estadio Lusail.

Mundial Qatar 2022: así quedaron los grupos

Estos serán los ocho grupos de la Copa del Mundo: