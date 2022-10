Camino al Mundial Qatar 2022: qué selecciones quedaron afuera sin perder ni un partido

Camino a Qatar 2022: las 4 selecciones eliminadas sin perder

Cuatro combinados nacionales quedaron eliminado en una primera Rronda de la Copa del Mundo sin perder: Escocia en Alemania 1974 (2-0 vs. Zaire, 0-0 vs. Brasil y 1-1 vs. Yugoslavia), Camerún en España 1982 (0-0 vs. Perú, 0-0 vs. Polonia y 1-1 vs. Italia), Bélgica en Francia 1998 (0-0 vs. Países Bajos, 2-2 vs. México y 1-1 vs. República de Corea) y Nueva Zelanda en Sudáfrica 2010 (1-1 vs. Eslovaquia, 1-1 vs. Italia y 0-0 vs. Paraguay).

image.png

Claro, para acceder a la siguiente ronda, son claves los tres puntos, porque además de sumarlos, le quita la posibilidad al otro equipo que compite directamente.