En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
motochorros
Recoleta
Inseguridad

Dos motochorros fueron detenidos en Recoleta acusados de robar 150 paquetes de figuras del Mundial

El hecho desató una persecución policial que terminó con los sospechosos reducidos tras intentar escapar en una moto sin patente.

Banner Seguinos en google DESK
Intentaron escapar con un botín de figuritas valuado en 300 mil pesos. (Foto: Policía de la Ciudad)

Intentaron escapar con un botín de figuritas valuado en 300 mil pesos. (Foto: Policía de la Ciudad)

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Recoleta a dos motochorros acusados de robar 150 paquetes de figuritas del álbum del Mundial 2026, valuados en unos 300 mil pesos. El hecho desató una persecución policial que terminó con los sospechosos reducidos tras intentar escapar en una moto sin patente.

Leé también Asesinaron a un policía federal en Lanús: motochorros lo atacaron a tiros para robarle la moto
Asesinaron a un policía federal en Lanús: motochorros lo atacaron a tiros para robarle la moto

Todo comenzó cuando varios peatones alertaron a efectivos motorizados sobre dos hombres que huían con una mochila robada a bordo de una motocicleta. Gracias a la descripción aportada por los testigos, los agentes iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlos en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Beruti.

Durante la fuga, uno de los delincuentes arrojó la mochila contra autos estacionados e intentó continuar la huida a pie, aunque fue capturado pocos metros después. En el procedimiento, la Policía secuestró 150 sobres de figuritas del Copa Mundial de la FIFA 2026, además de teléfonos celulares y la motocicleta utilizada para escapar.

los-150-paquetes-de-figuritas-robados-foto-policia-de-la-ciudad-GLDPMZUEKJFOPIBD7M43BDGE2Q
Intentaron escapar con un bot&iacute;n de figuritas valuado en 300 mil pesos. (Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad)

Intentaron escapar con un botín de figuritas valuado en 300 mil pesos. (Foto: Policía de la Ciudad)

Los detenidos, de 31 y 32 años, contaban con antecedentes por distintos delitos y contravenciones, entre ellos ingreso ilegal a eventos masivos, tenencia de drogas, irregularidades vehiculares y uso de patentes tapadas.

Segundo operativo en Belgrano: cayó otro ladrón con antecedentes

En paralelo, la Policía porteña realizó otro operativo en el barrio de Belgrano luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaran a un hombre rompiendo la ventanilla de una camioneta para robar una mochila.

El sospechoso escapó en una moto de alta cilindrada sin patente, pero fue interceptado tras un operativo cerrojo sobre la autopista Lugones, a la altura de Ombúes.

Los efectivos recuperaron la mochila sustraída y secuestraron una cámara, un teléfono celular, dos cascos y el vehículo utilizado durante el robo.

El detenido, de 31 años, registraba un extenso prontuario con causas por robo agravado, lesiones, daños, desobediencia, homicidio culposo, cohecho y episodios de violencia familiar, además de múltiples infracciones de tránsito.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
motochorros Recoleta Figuritas
Notas relacionadas
Sangriento robo en Moreno: un gendarme mató a un motochorro y otro lucha por su vida
El violento funeral de un motochorro menor de edad que terminó con un detenido: "¡La c... de la gorra"
Mató a su madre e intentó ahorcar a su hijo en Don Torcuato: la estremecedora frase antes del horror

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar