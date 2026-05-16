Dos motochorros fueron detenidos en Recoleta acusados de robar 150 paquetes de figuras del Mundial

Los detenidos, de 31 y 32 años, contaban con antecedentes por distintos delitos y contravenciones, entre ellos ingreso ilegal a eventos masivos, tenencia de drogas, irregularidades vehiculares y uso de patentes tapadas.

Segundo operativo en Belgrano: cayó otro ladrón con antecedentes

En paralelo, la Policía porteña realizó otro operativo en el barrio de Belgrano luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaran a un hombre rompiendo la ventanilla de una camioneta para robar una mochila.

El sospechoso escapó en una moto de alta cilindrada sin patente, pero fue interceptado tras un operativo cerrojo sobre la autopista Lugones, a la altura de Ombúes.

Los efectivos recuperaron la mochila sustraída y secuestraron una cámara, un teléfono celular, dos cascos y el vehículo utilizado durante el robo.

El detenido, de 31 años, registraba un extenso prontuario con causas por robo agravado, lesiones, daños, desobediencia, homicidio culposo, cohecho y episodios de violencia familiar, además de múltiples infracciones de tránsito.