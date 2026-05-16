Luis Ventura reveló detalles inéditos sobre el video hot de Florencia Peña: "Lo hizo alguien que..."

Luis Ventura Florencia Peña

Qué dijo Luis Ventura sobre el video de Flor Peña en Secretos Verdaderos

Luis Ventura decidió realizar un informe especial en el que recordó la entrevista que le hizo en 2013 a Florencia Peña en Secretos Verdaderos (América TV) poco después de que saliera a la luz el polémico video hot que generó un enorme revuelo.

Antes de presentar el archivo al aire, el conductor defendió su postura y aseguró que siempre actuó de manera correcta frente al material sensible que, según explicó, le llegó de distintas figuras del espectáculo a lo largo de los años. En ese sentido, Ventura remarcó que jamás difundió ese tipo de contenidos y sostuvo que su intención siempre fue preservar a las personas involucradas.

En medio de una charla cargada de tensión, el conductor fue directo al punto y le consultó por el origen de la filtración del polémico material. “¿Por qué aparece ese video?”, le preguntó. Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió con firmeza y dejando entrever sus sospechas: “Tengo varias hipótesis”.

A continuación, compartió su mirada sobre cómo se produjo la filtración del material y aseguró que detrás de todo existió una intención concreta de perjudicar a la actriz: “La intención del video en internet fue causarte daño prolongado, no fue algo casual. Yo señé ese video, perdí plata, pero no para sacarlo al aire porque sabía que no se podía. Lo hubiera pisado, como otros materiales, pero después de que lo señé, 15 mil pesos, a los tres días lo suben a internet".

Luego, explicó que con el correr del tiempo comenzó a notar ciertos detalles que, según él, reforzaban su teoría sobre una maniobra planificada. “Me di cuenta de que no era todo el video, lo habían fraccionado. Tiempo después suben una parte y, al tiempo, otra parte”, enumeró.

“Lo hizo alguien que quería romperte las bolas, aprovechar esa situación. Vendetta política”, deslizó una fuerte hipótesis sobre las verdaderas intenciones detrás de la difusión del material.

“Después de esa nota, solo volví a tener un vínculo con Flor cuando me invitó a un programa al que habitualmente me costaba ir, pero al tratarse de ella acepté. Después de eso, nunca más hubo contacto”, retomó Luis la conversación actual con sus compañeros.

Y finalmente, se refirió a la polémica que se generó por la ausencia de Marley entre los nominados al Martín Fierro y al fuerte reclamo público de su amiga, situación que terminó derivando en el escándalo que protagonizaron durante los últimos días.

“Para ser un misógino, como dijo que yo era, ¿para qué volver sobre ella, cuando ella se metió con APTRA, disparó contra Santiago del Moro, jugó un partido en favor de un amigo que condujo un Martín Fierro, ganó y su hijo fue Martín Fierro de Oro Digital? ¿Cuál sería mi intencionalidad de joderlo?”, cerró el descargo.