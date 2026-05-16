estrecho de ormuz 20 4 Irán confirmó contactos con Estados Unidos y anunció controles en el estrecho de Ormuz. (Foto: archivo)

Irán anunció un nuevo sistema para controlar el estrecho de Ormuz

En paralelo, el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunció que Irán implementará un nuevo mecanismo para administrar el tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta.

Según explicó, el esquema se aplicará sobre una ruta específica destinada a embarcaciones comerciales y países que cooperen con Teherán. Además, anticipó que se cobrarán tarifas por utilizar ese sistema de navegación.

“Irán ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz”, sostuvo Azizi en un mensaje publicado en X. También advirtió que seguirán excluidos los operadores vinculados al denominado “Proyecto Libertad”, la iniciativa impulsada por Estados Unidos para escoltar barcos afectados por el bloqueo iraní.

trump y la tregua con iran La situación se tensó aún más luego de que Trump calificara como “inaceptable” la propuesta presentada por Teherán. (Foto: archivo)

Por qué el estrecho de Ormuz preocupa al mundo

El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier restricción en esa vía genera impacto inmediato sobre el comercio global y los precios de la energía.

A fines de marzo, el Parlamento iraní avanzó con un proyecto para cobrar peajes a los buques que atraviesen la zona. Aunque la iniciativa aún no fue aprobada definitivamente, el Banco Central iraní aseguró que ya comenzó a recibir pagos de algunas embarcaciones.

La medida despertó preocupación internacional y fue uno de los temas centrales durante la reciente reunión entre Trump y Xi Jinping en Pekín. Según la Casa Blanca, ambos mandatarios coincidieron en que el estrecho debe mantenerse abierto para garantizar el flujo energético global.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes desde mediados de abril, en respuesta al bloqueo impulsado por Teherán. Aunque Trump suspendió temporalmente la operación de escolta de barcos para facilitar las negociaciones, el conflicto sigue escalando y mantiene en alerta a los mercados internacionales.