El posteo de Mauro Icardi que insinúa el final de una importante etapa: "Un amor que el tiempo..."

El delantero también hizo referencia a los logros obtenidos durante su etapa en el club y al vínculo que construyó con los hinchas: “Pasaron cuatro años. Cuatro campeonatos. Miles de abrazos. Millones de recuerdos. Pero lo más valioso no fueron los trofeos”.

En otro tramo del mensaje, el futbolista aseguró que Turquía ocupará un lugar especial en su vida y confesó la felicidad que sintió durante estos años: “Türkiye será eso para mí. Un recuerdo imposible de borrar. Un amor que el tiempo no va a tocar jamás ”.

“Vi felicidad en los ojos de los niños. Vi lágrimas en personas que me abrazaban como si me conocieran de toda la vida”, recordó la pasión de los fanáticos y el impacto emocional que le generó sentirse querido por todo un país.

Sobre el cierre, Icardi agradeció al club y dejó una frase que alimentó aún más las versiones sobre una posible salida: “Gracias Galatasaray. Gracias por convertirme en parte de esta historia. Gracias por hacerme sentir amado, respetado y eterno ”.

“Tal vez algún día las luces se apaguen, los partidos terminen y el tiempo pase. Pero hay amores que no conocen despedidas”, concluyó.

Posteo de Icardi

Las fotos de Mauro Icardi en su "despedida"

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