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El posteo de Mauro Icardi que insinúa el final de una importante etapa: "Un amor que el tiempo..."

Mauro Icardi realizó una nostálgica publicación en sus redes sociales y dejó entrever que está cerca de poner fin a una etapa de amor en su vida.

16 may 2026, 20:11
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El posteo de Mauro Icardi que anticipa el final de una importante etapa: Un amor que el tiempo...
El posteo de Mauro Icardi que anticipa el final de una importante etapa: Un amor que el tiempo...

El posteo de Mauro Icardi que anticipa el final de una importante etapa: "Un amor que el tiempo..."

Luego de la gran celebración de Mauro Icardi junto al Galatasaray, de la que también fue parte la China Suárez, el delantero sorprendió a sus seguidores al compartir un extenso y emotivo mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una posible despedida del club.

En medio de los festejos por un nuevo logro deportivo, el deportista publicó una profunda reflexión en la que agradeció el cariño recibido y repasó los cuatro años que vivió en el club turco. El tono melancólico de sus palabras despertó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a preguntarse si se trata del cierre de una etapa importante tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

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Hace cuatro años llegué sin saber que la vida me estaba llevando hacia una de las historias más hermosas que iba a vivir jamás”, comenzó escribiendo el delantero argentino, dejando en claro la profunda emoción que siente por el club y por su paso por Turquía.

A lo largo de su reflexión, remarcó que su experiencia en Galatasaray trascendió lo futbolístico y destacó el cariño recibido desde su llegada. “Hoy entiendo que no era solo fútbol. Nunca fue solo fútbol”, expresó, antes de recordar las noches vividas en Estambul junto a los fanáticos del equipo.

El delantero también hizo referencia a los logros obtenidos durante su etapa en el club y al vínculo que construyó con los hinchas: “Pasaron cuatro años. Cuatro campeonatos. Miles de abrazos. Millones de recuerdos. Pero lo más valioso no fueron los trofeos”.

En otro tramo del mensaje, el futbolista aseguró que Turquía ocupará un lugar especial en su vida y confesó la felicidad que sintió durante estos años: “Türkiye será eso para mí. Un recuerdo imposible de borrar. Un amor que el tiempo no va a tocar jamás ”.

Vi felicidad en los ojos de los niños. Vi lágrimas en personas que me abrazaban como si me conocieran de toda la vida”, recordó la pasión de los fanáticos y el impacto emocional que le generó sentirse querido por todo un país.

Sobre el cierre, Icardi agradeció al club y dejó una frase que alimentó aún más las versiones sobre una posible salida: “Gracias Galatasaray. Gracias por convertirme en parte de esta historia. Gracias por hacerme sentir amado, respetado y eterno ”.

Tal vez algún día las luces se apaguen, los partidos terminen y el tiempo pase. Pero hay amores que no conocen despedidas”, concluyó.

Posteo de Icardi

Las fotos de Mauro Icardi en su "despedida"

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