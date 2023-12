Chelsea quiere comprar un club argentino: las seis opciones que tiene en la mira

El consorcio BlueCo, liderado por Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter y Hansjörg Wyss, se estaría interesando en clubes como Boca, Racing, Estudiantes de La Plata, Newell's, Banfield y Lanús, según informó Johnston.

"Aún no ha habido conversaciones directas con los clubes, el Chelsea es consciente de la reacción pública contra el decreto y respeta la cultura de los clubes propiedad de los aficionados", aclaró el youtuber.

Johnston también destacó que, en caso de adquirir un club argentino, el objetivo del Chelsea sería elevar su nivel competitivo y utilizarlo como centro de exploración en Argentina. La idea es comprar talentos sudamericanos y desarrollarlos en Argentina antes de su eventual traslado a Europa.

El Grupo BlueCo, que adquirió el Chelsea en 2022 tras la salida de Román Abramóvich, también es copropietario de Los Angeles Dodgers en béisbol y Los Angeles Lakers en baloncesto de la NBA.

En el fútbol argentino, todos los clubes son Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, y la mayoría de ellos gestionan sus actividades, especialmente el fútbol profesional, como tales. Sin embargo, con la implementación del DNU, cada club tendrá la opción de decidir si desea convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva o mantenerse como una Asociación Civil. Es importante destacar que algunos clubes, como Boca, tienen restricciones estatutarias que les impiden rechazar la transformación en Sociedad Anónima.

El artículo de la "Ley Ómnibus" que presentó Javier Milei que afecta al deporte argentino

Según lo anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, el miércoles, la "ley ómnibus" para la reforma del Estado, denominada como la "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos". Este proyecto será el tema central durante las sesiones extraordinarias, las cuales se extenderán hasta el 31 de enero.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se trasladó personalmente al Congreso para entregar una copia de esta extensa iniciativa al titular de la Cámara baja, Martín Menem.

La Oficina del Presidente Javier Milei afirmó: “Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.

En el Capítulo I, referente a la desregulación económica, la propuesta busca incorporar al artículo 48 bis en la Ley N° 23.184, la cual establece el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos. El artículo propuesto establece que "Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas, el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema, las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios".