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Intrusos reveló una interna explosiva entre dos figuras de El Trece: "Uno gana 10 veces más"

Desde Intrusos destaparon una polémica entre dos personas importantes de El Trece que podría convertirse en tema de agenda durante los próximos días, semanas e incluso meses.

29 may 2026, 17:20
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Los cambios y movimientos en la televisión suelen generar todo tipo de repercusiones puertas adentro, especialmente cuando se trata de figuras fuertes y programas que buscan consolidarse en el prime time. En ese contexto, por estas horas comenzó a tomar fuerza una situación que involucra a Mario Pergolini y a Agustín “Rada” Aristarán.

La llegada de las vacaciones de invierno provocará que el actor y humorista deba ausentarse algunos días en Otro Día Perdido, el ciclo que comparte con Pergolini, algo que ya empezó a generar cierta preocupación dentro de El Trece. La salida temporal de una de las caras más destacadas del programa impactaría directamente en la dinámica del envío y en la química del equipo al aire.

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La situación habría empezado a tensarse puertas adentro luego de que quedara en evidencia cierta incomodidad con las reiteradas ausencias del humorista en el ciclo nocturno. Es que mientras el programa intenta afirmarse en la pantalla, la prioridad laboral de Rada continúa siendo su compromiso teatral con Charlie y la fábrica de chocolate, espectáculo que ya tenía acordado con la producción desde antes.

“Hay un quilombo que va a explotar”, adelantó Adrián Pallares en Intrusos (América TV) antes de comenzar a analizar lo que ocurrió en las últimas horas con Mario y Rada.

Según detallaron en el programa, el humorista reducirá notablemente su presencia en Otro día perdido debido al estreno teatral, proyecto al que le dedicó gran parte de los últimos meses entre ensayos y preparativos. En ese contexto, aseguraron que Pergolini ya habría dejado entrever su fastidio durante la última emisión del programa.

A partir de la semana que viene se va a tomar varios días, primero se tomó para ensayar, comienza su espectáculo, Charlie y la Fábrica de Chocolates. Ayer, Mario, al aire, ya le pasó factura. Algo que venía por abajo, ya ayer se vio entre chiste y chiste, le dijo a Rada”, aseveró Adrián.

Luego, en Intrusos compartieron una nota reciente de Aristarán, donde el artista remarcó que su verdadera pasión sigue siendo el teatro y explicó que cada uno de sus proyectos televisivos también funcionan como una manera de potenciar su carrera sobre el escenario y acercar público a la calle Corrientes.

“Me parece coherente por parte de Rada, que está apostando a una carrera teatral que no tiene techo, ¿se va inmolar por ser segundo de Pergolini? Está buenísimo lo que hace, le va a permitir ser primero a él seguramente, en programas a futuro, pero no se va a inmolar por Pergolini”, lo defendió Rodrigo Lussich.

Por su parte, Camilo García puso el foco en el aspecto económico y en cómo el éxito teatral podría modificar completamente el panorama profesional de Rada: “Pergolini gana 10 veces más que él, y él ahora va a ganar 10 veces más a que él mismo, o sea, va a ganar lo mismo que Pergolini, en un mes malo o regular de su obra ”.

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Qué dijo Rada de Mario Pergolini

Agustín “Rada” Aristarán rompió el silencio luego de los comentarios que Mario Pergolini le hizo al aire en Otro Día Perdido (El Trece) por sus reiteradas ausencias vinculadas a sus compromisos teatrales. El actor habló con Intrusos (América TV) y se refirió al tema que comenzó a generar revuelo en el mundo de la televisión.

En diálogo con el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Rada intentó bajarle el tono a la situación y destacó el gesto que tuvo Pergolini con él frente a los cambios de horarios y sus futuras ausencias en el ciclo.

"Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", dejó en claro el artista.

Además, explicó que su compromiso con la obra teatral ya estaba pautado antes de sumarse al proyecto televisivo y reconoció que entiende perfectamente las dinámicas y exigencias del medio: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".

"Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu.. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago", cerró el actor, asegurando que encara cada uno de sus trabajos con absoluta dedicación y que su gran objetivo profesional sigue estando arriba de un escenario.

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