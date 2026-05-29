Intrusos reveló una interna explosiva entre dos figuras de El Trece: "Uno gana 10 veces más"

Según detallaron en el programa, el humorista reducirá notablemente su presencia en Otro día perdido debido al estreno teatral, proyecto al que le dedicó gran parte de los últimos meses entre ensayos y preparativos. En ese contexto, aseguraron que Pergolini ya habría dejado entrever su fastidio durante la última emisión del programa.

“A partir de la semana que viene se va a tomar varios días, primero se tomó para ensayar, comienza su espectáculo, Charlie y la Fábrica de Chocolates. Ayer, Mario, al aire, ya le pasó factura. Algo que venía por abajo, ya ayer se vio entre chiste y chiste, le dijo a Rada”, aseveró Adrián.

Luego, en Intrusos compartieron una nota reciente de Aristarán, donde el artista remarcó que su verdadera pasión sigue siendo el teatro y explicó que cada uno de sus proyectos televisivos también funcionan como una manera de potenciar su carrera sobre el escenario y acercar público a la calle Corrientes.

“Me parece coherente por parte de Rada, que está apostando a una carrera teatral que no tiene techo, ¿se va inmolar por ser segundo de Pergolini? Está buenísimo lo que hace, le va a permitir ser primero a él seguramente, en programas a futuro, pero no se va a inmolar por Pergolini”, lo defendió Rodrigo Lussich.

Por su parte, Camilo García puso el foco en el aspecto económico y en cómo el éxito teatral podría modificar completamente el panorama profesional de Rada: “Pergolini gana 10 veces más que él, y él ahora va a ganar 10 veces más a que él mismo, o sea, va a ganar lo mismo que Pergolini, en un mes malo o regular de su obra ”.

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Qué dijo Rada de Mario Pergolini

Agustín “Rada” Aristarán rompió el silencio luego de los comentarios que Mario Pergolini le hizo al aire en Otro Día Perdido (El Trece) por sus reiteradas ausencias vinculadas a sus compromisos teatrales. El actor habló con Intrusos (América TV) y se refirió al tema que comenzó a generar revuelo en el mundo de la televisión.

En diálogo con el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Rada intentó bajarle el tono a la situación y destacó el gesto que tuvo Pergolini con él frente a los cambios de horarios y sus futuras ausencias en el ciclo.

"Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", dejó en claro el artista.

Además, explicó que su compromiso con la obra teatral ya estaba pautado antes de sumarse al proyecto televisivo y reconoció que entiende perfectamente las dinámicas y exigencias del medio: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".

"Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu.. Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago", cerró el actor, asegurando que encara cada uno de sus trabajos con absoluta dedicación y que su gran objetivo profesional sigue estando arriba de un escenario.