Así está hoy Nahir Galarza en su reaparición pública donde hizo una fuerte declaración: "Soy la..."

Las declaraciones marcaron un giro respecto de etapas anteriores del proceso, en las que el caso estuvo rodeado de versiones cruzadas, hipótesis alternativas y acusaciones públicas que alimentaron la controversia durante años. En esta oportunidad, Galarza evitó confrontar directamente con el fallo judicial y mostró una postura enfocada en la aceptación de su responsabilidad.

El crimen de Fernando Pastorizzo ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. La investigación determinó que el joven recibió dos disparos efectuados con el arma reglamentaria perteneciente al padre de Nahir. Desde entonces, el expediente se transformó en un fenómeno mediático de enorme magnitud, seguido minuto a minuto por programas de televisión, portales digitales y redes sociales.

La condena a prisión perpetua dictada contra Nahir Galarza en 2018 convirtió a la joven en una de las mujeres más jóvenes del país en recibir esa pena. El juicio despertó enorme interés público no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la exposición mediática que rodeó cada etapa del proceso judicial.

Durante la reciente entrevista, la joven aseguró que ya no intenta discutir lo sucedido aquella noche. “Lo que yo diga ahora no cambia nada”, sostuvo, dejando entrever una postura distante de los intentos previos por modificar la percepción pública sobre el caso.

También hizo referencia a la inmadurez con la que enfrentaba la relación en aquel entonces y reconoció errores personales. Según expresó, al mirar hacia atrás siente dificultades para reconocerse en la figura pública que se construyó alrededor de ella. “No puedo creer haber sido tan mala persona porque siento que no soy así”, manifestó.

Sus palabras reavivaron inmediatamente la discusión sobre el impacto mediático del caso y el tratamiento que recibió durante todos estos años. Desde el inicio de la investigación, la imagen de Nahir Galarza ocupó portadas, programas especiales y debates televisivos permanentes, convirtiéndose en un fenómeno social que trascendió el ámbito judicial.

En ese contexto, la entrevista volvió a poner sobre la mesa el rol de los medios en la construcción pública de ciertos casos policiales de alto impacto. Para muchos especialistas, el expediente de Fernando Pastorizzo se convirtió en un ejemplo de cómo un crimen puede transformarse en un espectáculo mediático que excede largamente los límites de la investigación judicial.

En sus nuevas declaraciones, Galarza también se refirió a la situación de su padre, cuyo nombre fue mencionado en diferentes momentos del caso. La joven descartó cualquier participación de él en el asesinato y ratificó que actuó sola. De esta manera, buscó despejar nuevamente las sospechas y versiones que durante años circularon alrededor de la familia.

Otro de los puntos que volvió a mencionar fue la supuesta violencia de género que aseguró haber sufrido durante la relación con Fernando Pastorizzo. Se trata de un aspecto que apareció en diversas etapas del proceso y que generó fuertes discusiones entre quienes consideraban que debía ser contemplado judicialmente y quienes sostenían que no modificaba la responsabilidad penal por el homicidio.

Más allá de las interpretaciones y controversias, las nuevas palabras de Nahir produjeron un inmediato impacto social. En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron a los fragmentos difundidos de la entrevista y volvieron a debatir sobre el caso, la condena y el perfil mediático que adquirió la joven desde el comienzo del expediente.

Actualmente, Galarza continúa cumpliendo la pena de prisión perpetua en Paraná. Según trascendió, mantiene una rutina vinculada a actividades educativas y talleres dentro del penal. En los últimos años comenzó estudios de idiomas y Psicología Social, además de participar en espacios recreativos y laborales.

Entre las actividades que realiza se encuentran talleres de yoga, bordado y distintas propuestas orientadas a la reinserción social. Fuentes cercanas al entorno penitenciario señalaron en varias oportunidades que la joven intenta mantener una rutina organizada y enfocada en la formación personal.

Sin embargo, la condena social continúa siendo uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar para ella. Durante la entrevista aseguró sentirse “re condenada” más allá de la sentencia judicial. La frase generó nuevas interpretaciones sobre el impacto emocional y psicológico que arrastra desde hace años debido a la enorme exposición pública del caso.

En distintos momentos de la conversación, dejó entrever que ya no busca sostener una confrontación permanente con la Justicia. De hecho, manifestó que no planea impulsar nuevas apelaciones extraordinarias respecto de la condena, aunque sí podría intentar mecanismos legales vinculados a eventuales reducciones de pena contempladas por el sistema penitenciario.

El asesinato de Fernando Pastorizzo continúa siendo uno de los casos criminales más recordados de la Argentina reciente. La combinación entre juventud, violencia, exposición mediática y repercusión pública convirtió el expediente en un fenómeno difícil de comparar con otros antecedentes judiciales del país.

La historia atravesó documentales, libros, especiales televisivos y debates interminables en redes sociales. Incluso años después de la condena, cada nueva aparición pública relacionada con el caso vuelve a captar atención inmediata y genera posiciones profundamente divididas entre quienes consideran que Nahir intenta reconstruir su imagen y quienes creen que simplemente busca expresar arrepentimiento.

En paralelo, el recuerdo de Fernando Pastorizzo permanece presente para familiares, amigos y gran parte de la sociedad que siguió el caso desde el primer momento. La figura de la víctima volvió a ocupar un lugar central en las recientes declaraciones de Galarza, especialmente cuando reconoció que Fernando fue quien perdió la vida y sufrió las consecuencias irreversibles del hecho.

Para muchos analistas judiciales, el caso también dejó importantes discusiones sobre la violencia en las relaciones juveniles, el impacto de las redes sociales en las causas penales y la influencia mediática sobre la opinión pública. Con el paso de los años, el expediente se transformó en un símbolo de cómo ciertos crímenes adquieren dimensiones culturales que exceden el ámbito estrictamente judicial.

Mientras tanto, la entrevista realizada dentro de la cárcel volvió a instalar interrogantes sobre el futuro de Nahir Galarza y sobre el modo en que la sociedad interpreta los discursos de arrepentimiento en casos de alto impacto emocional.

Las imágenes difundidas muestran a una joven muy distinta a la que apareció en los primeros días posteriores al crimen. El tiempo transcurrido, la vida en prisión y la permanencia del caso en la agenda pública parecen haber modificado significativamente su forma de expresarse y posicionarse frente a la tragedia ocurrida en 2017.

Aun así, el debate continúa abierto. Cada nueva declaración genera reacciones contrapuestas y vuelve a dividir opiniones entre quienes consideran que existe un arrepentimiento genuino y quienes creen que cualquier intento de reconstrucción pública resulta insuficiente frente a la gravedad del crimen.

Lo cierto es que, casi nueve años después del asesinato de Fernando Pastorizzo, el caso sigue despertando interés masivo. La reciente entrevista volvió a demostrar que el expediente continúa teniendo un enorme peso simbólico dentro de la sociedad argentina y que la historia todavía provoca impacto, controversia y discusión pública.