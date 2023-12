El artículo de la "ley ómnibus" que presentó Javier Milei que afecta al deporte argentino

La Oficina del Presidente Javier Milei afirmó: “Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.

En el Capítulo I, referente a la desregulación económica, la propuesta busca incorporar al artículo 48 bis en la Ley N° 23.184, la cual establece el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos. El artículo propuesto establece que "Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas, el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema, las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5% del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios".