Llegó el amor: los signos que vivirán un giro sentimental inesperado durante junio

Dejamos atrás la inercia de mayo de 2026 para adentrarnos en un cambio de calendario que promete resetear por completo el tablero de las relaciones humanas. El Sol continúa transitando el movedizo y curioso terreno de Géminis, estimulando las charlas eternas, las interacciones rápidas y el flirteo digital a través de las pantallas. Sin embargo, el verdadero condimento disruptivo para las próximas semanas llega de la mano de Venus, que ya se encuentra completamente asentada en las profundas y protectoras aguas de Cáncer. Este choque cósmico entre la liviandad del aire y la necesidad de refugio del agua genera una atmósfera única: el deseo ya no se conformará con palabras bonitas o promesas vacías flotando en un chat nocturno, sino que exigirá intimidad real, mimos y consistencia. Encontrar el amor en este nuevo periodo no será una cuestión de azar o de buena suerte, sino el resultado directo de animarse a desactivar los mecanismos de defensa que veníamos sosteniendo por miedo al rechazo.