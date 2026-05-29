Cancillería confirmó que dos argentinos están detenidos en Libia y gestiona su liberación

Quiénes son los argentinos detenidos

Giménez y Aguilera forman parte del medio especializado NODAL y participaban de la misión dentro del equipo internacional de salud y acompañamiento. La caravana estaba integrada por más de 200 activistas de distintas nacionalidades y había partido a comienzos de mayo desde Mauritania. El recorrido incluyó pasos por Argelia, Túnez y el oeste libio.

El convoy transportaba ambulancias, alimentos, insumos médicos y materiales para reconstrucción. Junto con los argentinos fueron retenidas otras ocho personas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.

Flotillas humanitarias El convoy transportaba ambulancias, alimentos, insumos médicos y materiales para reconstrucción. (Foto: Global Sumud Maghreb)

Los diez activistas detenidos se habían adelantado al resto de la caravana para negociar el paso en un puesto de control militar ubicado en Sirte, ciudad situada sobre la línea que divide el este y el oeste de Libia.

Según informó Global Sumud, el último contacto con el grupo ocurrió el martes a las 15.22. Posteriormente, fuerzas de seguridad vinculadas a las Fuerzas Armadas Árabes Libias los retuvieron por haber ingresado a la denominada zona de seguridad 5+5 “sin completar los procedimientos legales”, de acuerdo con la explicación difundida por las autoridades locales.

La situación política y militar de Libia agrava el escenario. Desde 2011, el país permanece dividido entre el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli y reconocimiento internacional, y el Gobierno de Estabilidad Nacional, que controla el este con apoyo de Haftar.

El convoy principal de la caravana anunció el jueves su regreso a los países de origen luego del bloqueo impuesto por las autoridades del este de Libia y de la negativa de Egipto de habilitar el ingreso terrestre de activistas extranjeros hacia Gaza.

La iniciativa formaba parte de la campaña internacional Global Sumud Flotilla, un movimiento civil que también intentó llegar a Gaza por vía marítima.

El comunicado de Cancillería

La Cancillería argentina informó que la Embajada en Túnez, que tiene competencia sobre Libia, solicitó el 26 de mayo cooperación consular a la Embajada de Italia en Libia debido a la presencia diplomática italiana en Bengasi.

Este viernes, el cónsul italiano pudo visitar a los ciudadanos italianos detenidos, aunque las autoridades locales impidieron el acceso a los argentinos. Según indicó el Gobierno, el diplomático también pidió mejores condiciones de detención y recibió una respuesta favorable.

El Ministerio de Relaciones Exteriores además coordina acciones con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Comunicado cancilleria argentinos en libia

Comunicado cancilleria argentinos en libia 2

El Gobierno reconoció que todavía no cuenta con información confirmada sobre los tiempos del proceso ni sobre la continuidad de las actuaciones de las autoridades libias. Además, explicó que las festividades religiosas en ese país provocaron una paralización administrativa que demora definiciones.

Reacciones

El diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, reclamó la liberación de ambos periodistas y anunció la presentación de un proyecto de interpelación al canciller Pablo Quirno en la Cámara de Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HugoYasky/status/2060063995449553339?s=20&partner=&hide_thread=false https://t.co/emy3jPr8ly

Exigimos la aparición de Lucas Aguilera y de Paula Giménez, dos periodistas y activistas argentinos secuestrados por militares israelíes el domingo 24 pasado en Libia cuando participaban en una misión humanitaria global hacia la Franja de Gaza.

El… pic.twitter.com/Y0trn9wVKH — Hugo Yasky (@HugoYasky) May 28, 2026

“El ministro de Relaciones Exteriores debe intervenir inmediatamente para proteger la integridad de los ciudadanos argentinos y garantizar su vida”, sostuvo Yasky. También exigió que el funcionario informe “qué gestión diplomática concreta, visible y verificable realizó y realiza el gobierno argentino”.

El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, también reclamó la liberación de los dos argentinos y cuestionó la respuesta oficial. “Es increíble, es vergonzosa y repugnante la indiferencia en el accionar de la Cancillería Argentina, que debería actuar en respeto de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país”, expresó en su cuenta de X.