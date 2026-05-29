La fuerte revelación sobre lo que vivieron las hijas de Wanda Nara a espaldas de Icardi: "Nadie es inocente"

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¿Qué dijo Mirtha Legrand del Martín Fierro que ganó Wanda Nara?

Mirtha Legrand habló sin filtros en Sálvese quien pueda sobre el Martín Fierro que ganó Wanda Nara como Mejor conductora y dejó una frase que generó repercusión inmediata. Cuando un cronista le preguntó si le parecía que Wanda merecía ese premio, la diva no dudó: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó". Y remató: "Ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio".

Sobre su propia exclusión de la terna, Mirtha fue irónica: "Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero no lo gané, chicos". Cuando le preguntaron directamente quién debería haber ganado el galardón a la Mejor conductora, respondió sin titubear: "Mirtha".

En el mismo programa, Esteban Mirol también apuntó contra la ganadora, aunque con una lectura diferente: "Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión". Ante la contradicción que le señaló Majo Martino —que ganó el Martín Fierro precisamente como conductora—, Mirol insistió: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos".