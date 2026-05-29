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La fuerte revelación sobre lo que vivieron las hijas de Wanda Nara a espaldas de Icardi: "Nadie es inocente"

Se conoció un llamativo detalle de un episodio que ocurrió a espaldas del jugador del Galatasaray, Mauro Icardi.

29 may 2026, 16:57
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mauro wanda nara
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En medio del conflicto que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió el último 25 de mayo al viajar a Rosario para compartir el feriado patrio con el padre del futbolista y la familia paterna de sus hijas Francesca e Isabella. Las imágenes del encuentro circularon rápidamente y generaron repercusión inmediata en el entorno de ambos.

La periodista Laura Ubfal tomó la palabra y, en su sitio, analizó la actitud de Wanda con una lectura que no dejó a ninguno de los dos en un lugar cómodo. "Obviamente nadie es inocente y al minuto de ver las imágenes familiares surge la especulación de un hijo como Mauro Icardi, que hace tiempo no tiene relación con nadie de su familia de Rosario, que no vino al casamiento de su hermano Guido y quien hace tiempo no ve a sus propias hijas", señaló.

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Sin embargo, Ubfal también subrayó el gesto de la empresaria de mantener vivo ese lazo familiar para las nenas. "Es una realidad que desde que está en Argentina, Wanda intenta mantener la relación de sus chicas con su familia paterna. Así se la vio en la cocina de Juan, con su cuñada Aldana bailando al ritmo del cuarteto, mientras sus hijas colaboraron con su abuelo revolviendo el locro", cerró la periodista.

Todo esto ocurre en un contexto de alta tensión: días antes de los Martín Fierro, Wanda debió concurrir a la embajada de Turquía en Argentina tras un intento de Icardi de concretar la restitución internacional de Francesca e Isabella.

wanda nara 2

¿Qué dijo Mirtha Legrand del Martín Fierro que ganó Wanda Nara?

Mirtha Legrand habló sin filtros en Sálvese quien pueda sobre el Martín Fierro que ganó Wanda Nara como Mejor conductora y dejó una frase que generó repercusión inmediata. Cuando un cronista le preguntó si le parecía que Wanda merecía ese premio, la diva no dudó: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó". Y remató: "Ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio".

Sobre su propia exclusión de la terna, Mirtha fue irónica: "Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero no lo gané, chicos". Cuando le preguntaron directamente quién debería haber ganado el galardón a la Mejor conductora, respondió sin titubear: "Mirtha".

En el mismo programa, Esteban Mirol también apuntó contra la ganadora, aunque con una lectura diferente: "Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión". Ante la contradicción que le señaló Majo Martino —que ganó el Martín Fierro precisamente como conductora—, Mirol insistió: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos".

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