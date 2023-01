Cristiano Ronaldo fue presentado en Al-Nassr de Arabia Saudita y dejó una llamativa frase sobre su futuro

Cristiano Ronaldo: "Mi carrera no está terminada"

Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa luego de su llegada a Al-Nassr, donde manifestó su agradecimiento con los saudíes y aseguró que su carrera no se acabó. "Me siento orgulloso de haber tomado esta decisión. Mi trabajo en Europa está hecho, he jugado en los mejores clubes y para mí ahora es un nuevo desafío competir en Asia y tener la oportunidad de mostrar la evolución del fútbol en esta parte del mundo a las nuevas generaciones. Para mí es un desafío, pero me siento muy feliz de estar acá", declaró ante los medios.

"Mi familia siempre me apoya, especialmente mi mujer y mis hijos. La recepción de ayer fue maravillosa, estoy muy agradecido", agregó el astro portugués.

Por otro lado, aseguró que su carrera no está terminada y que su deseo es cambiar la mentalidad de la gente sobre el fútbol asiático. "Para mí no es el final de mi carrera, no me importa lo que digan los demás. Quiero cambiar esa forma en que la gente mira al fútbol de Arabia Saudita. Quiero disfrutar y que la gente disfrute también", expresó.

"Quiero cambiar la mentalidad en las nuevas generaciones, tuve muchas oportunidades en Europa, de Brasil y Australia, pero no solo me sedujo el fútbol, sino también el país. Es la chance de mejorar mi conocimiento sobre el deporte en este país, ofrecer una visión diferente sobre el fútbol de este país. Por eso tomé esta decisión", concluyó el futbolista.

La cláusula Newcastle en el contrato de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

Según Marca, CR7 cuenta con una cláusula en su nuevo vínculo que le permite ser cedido al Newcastle United de la Premier League en caso de que logren la clasificación al máximo certamen continental de clubes europeos.

Las Urracas fueron vendidas al Fondo de Inversión público de Arabia Saudita, mismo al que pertenece el nuevo club de Ronaldo. Actualmente, se ubican en el tercer escalafón de la Premier League dentro de los puestos clasificatorios a la Champions League. En caso de concretar su pase, Cristiano Ronaldo podría regresar antes de lo pensado a la liga inglesa para disputar una vez más el certamen internacional del cual es el máximo goleador histórico