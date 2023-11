Los motivos por los que Scaloni se quiere ir de la Selección Argentina

Las palabras de Scaloni sorprendieron tanto a los jugadores como a los dirigentes de la AFA, aunque confían en poder persuadirlo para que continúe en su cargo. Incluso, se especula que Claudio 'Chiqui' Tapia viajará a Europa en los próximos días para hablar con él cuando la situación se calme. La resolución debe ser rápida, ya que en la primera semana de diciembre todas las selecciones deben presentar a su entrenador en el sorteo de la Copa América 2024.

Pero, ¿cuáles son los motivos que llevaron a Lionel Scaloni a replantearse su continuidad en la Selección? Si bien no hay nada confirmado, podría tratarse de un "conjunto de cosas". Para empezar, la renovación de su contrato, que se extiende hasta el final del Mundial de 2026, fue complicada y habría generado cierto desgaste. Incluso, antes de la Copa del Mundo que se disputó en Qatar en 2022, no se había llegado a un acuerdo en los números y se había especulado con su posible salida, algo que finalmente no ocurrió.

A la renovación contractual, que habría generado cierto desgaste en la relación con los dirigentes, se le suman algunas cuestiones de la logística diaria y la programación de partidos amistosos que, según el DT, no sumaban mucho.

Por otra parte, el periodista Ariel Senosiain puso otra carta sobre la mesa: el supuesto retraso en el pago de premios. “Me reconocieron hace un rato que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago. Alguno podrá decir que ya pasaron once meses y pico de la obtención del Mundial. La explicación de AFA es que cobraron hace dos meses de FIFA, porque primero cobran las asociaciones cuyas selecciones quedaron afuera rápidamente”, expresó el

Este escenario tomó a todos por sorpresa, incluso considerando el próximo recambio generacional, que no será fácil de gestionar. Jugadores clave como Ángel Di María y Nicolás Otamendi podrían estar llegando al final de sus ciclos internacionales. Aunque la Copa América en sí ya generaba incertidumbre, nadie anticipaba un giro de esta magnitud en este momento.

Los planes de Lionel Scaloni tras poner en duda su continuidad en la Selección Argentina

Después de una intensa doble jornada de Eliminatorias, en la que la Selección Argentina cayó ante Uruguay en La Bombonera y obtuvo una histórica victoria ante Brasil en el Maracaná, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente del conjunto albiceleste. "Necesito pensar qué voy a hacer. Argentina necesita un entrenador con todas las energías posibles", expresó el DT argentino, sorprendiendo a todo el mundo.

Ahora, el entrenador argentino regresará a su hogar en Mallorca, España, con el objetivo de descansar y evaluar su situación, sus sentimientos y las metas que tiene por delante. Scaloni mantendrá conversaciones con su círculo íntimo, su cuerpo técnico y algunos jugadores, para analizar su situación. Además, tiene previsto participar del sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 que se realizará en diciembre.

A pesar de haber sorprendido a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus declaraciones, hay una sensación general en su entorno de que Scaloni probablemente continuará en el cargo. Aunque sus palabras iniciales generaron desconcierto, los dirigentes confían en persuadirlo para que siga al frente del equipo. Claudio Tapia, presidente de la AFA, estaría dispuesto a viajar personalmente a Europa para convencerlo, especialmente una vez que hayan perdido intensidad las impactantes declaraciones después de la épica victoria en Río de Janeiro.

El incidente en Brasil parece ser un indicio del desgaste que Scaloni ha experimentado en relación con asuntos logísticos, como la organización de amistosos contra equipos poco competitivos y retrasos en el pago de premios. Además, la renovación de su contrato fue el resultado de una complicada negociación.