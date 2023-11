La reacción de los hinchas ante las declaraciones de Lionel Scaloni sobre su posible salida de la Selección Argentina

scalonipost.jpg

"No te vayas", "te necesitamos", "a morir con vos", "si te vas, se cae todo a pedazos", "no nos asustes", no te vayas, todos los argentinos estamos con vos", son algunos de los comentarios que se repiten en la publicación del entrenador. La gente, no solo de Argentina, dejó clara su posición sobre el futuro de Scaloni: todos quieren que continúe en el cargo.

Además de ese posteo, la gente llenó de comentarios cada uno de los posteos de Lionel Scaloni para tratar de convencerlo de que siga dirigiendo a la Selección Argentina: "Quedate, Lio. Te comenté todas las fotos pidiéndote lo mismo. Que me engañe mi mujer, que me falte la plata, que me falte la comida, cualquier cosa, pero no Lionel Scaloni", "40 millones te lo pedimos, no te vayas nunca, por favor. Me diste la alegría más grande de mi vida", "sos un orgullo para nuestro país, no nos abandones nunca".