El duro testimonio de la ex de Eduardo Carrera y su hija sobre el calvario que habrían vivido con él

De acuerdo a lo explicado en el programa, Romina aseguró que con el paso del tiempo reinterpretó distintas actitudes que ocurrieron durante el reality. “Siente ella, viéndolo a la distancia, que se dejaron pasar muchas situaciones de violencia dentro de la casa. No juzga lo que hicieron, pero sí lo resignificó cuando lo pasó dentro de su domicilio”, detalló de Brito.

Otro de los puntos más sensibles tuvo que ver con la hija que tuvieron en común, hoy de 22 años. Según contó el periodista, la joven se sintió herida al verlo nuevamente en televisión sin hacer referencia a ella.

“Lo que la animó a hablar es que haya entrado a la casa de Gran Hermano e ignore a su hija. La chica se sintió públicamente humillada porque no la menciona ni la reconoce”, sostuvo.

Y agregó: “No es que lo extrañan sino que la nena, de 22 años, se sintió humillada por la presencia en la tele de su padre, fingiendo que no tiene hija”.

En el adelanto de la entrevista que brindaron para Bondi Live, también se conocieron duros testimonios de Romina sobre lo vivido en la intimidad. “Me fui a maquillar y me empezó a gritar put...”, expresó. Además, recordó la reacción que habría tenido Eduardo cuando le contó que estaba embarazada: “Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo: ‘Esto a mí me cag.. la carrera’”.

La entrevista completa, realizada por Matías Bagnato, promete revelar más detalles de una historia que volvió a salir a la luz tras más de dos décadas.

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Cómo fue la fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En la mañana de este domingo, un comentario al pasar desató un enfrentamiento caliente entre Yisela “Yipio” Pintos y Eduardo Carrera que rápidamente se volvió uno de los momentos más tensos de la semana.

Todo comenzó cuando Eduardo recién se levantaba y Yipio lanzó una chicana al notar que estaba “solo”. Ante la confusión de él, la uruguaya redobló la provocación y le preguntó sin rodeos: “¿dónde está Sol?”, en alusión directa a su cercanía con Solange Abraham.

Lejos de esquivar el cruce, Eduardo respondió con calma: “En el cuarto debe estar”. Pero la tensión escaló cuando Yipio ironizó: “estaba asustada” por no verla a su lado. Sin dudarlo, él contraatacó: “Asustate con la placa. Cuidate más de eso”.

El intercambio subió de tono en cuestión de segundos. “Yo no me tengo que pegar a nadie para sobrevivir acá adentro, yo ando sola”, lanzó la participante, marcando distancia. Fue entonces cuando Eduardo fue al hueso y la calificó de “mala gente”.

Lejos de quedarse callada, Yipio siguió picanteando, hasta que él disparó sin filtro: “Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”. La frase detonó el momento más álgido: la uruguaya se acercó y quedaron cara a cara, ante la mirada atenta del resto de la casa.