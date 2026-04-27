A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERTE

El duro testimonio de la ex de Eduardo Carrera y su hija sobre el calvario que habrían vivido con él

Romina Orthusteguy rompió el silencio tras el regreso de Eduardo Carrera al reality y expuso fuertes episodios que, según relató, marcaron su historia juntos.

27 abr 2026, 22:59
El duro testimonio de la ex de Eduardo Carrera y su hija sobre el calvario que habrían vivido con él
El duro testimonio de la ex de Eduardo Carrera y su hija sobre el calvario que habrían vivido con él

El duro testimonio de la ex de Eduardo Carrera y su hija sobre el calvario que habrían vivido con él

El regreso de Eduardo Carrera a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) reavivó una historia que permanecía en silencio desde hace años. Quien decidió hablar ahora fue Romina Orthusteguy, su expareja, con quien inició un romance dentro de la casa en la edición 2003.

Según contó este lunes Ángel de Brito en LAM (América TV), la aparición televisiva del ex participante generó un fuerte impacto en Romina, quien habría atravesado situaciones muy delicadas durante la relación. Además, ambos tuvieron una hija, de la que, según el relato expuesto al aire, él nunca se habría hecho cargo.

Leé también

Santi Maratea habló tras la controversia y reconoció su falta por manejar distraído con el celular

Santi Maratea habló tras la controversia y reconoció su falta por manejar distraído con el celular

“Según contó Romina, después, vivió reiteradas situaciones de violencia de género. Además, la complicación de que tuvieron una hija que no fue criada por su padre. La vio en el nacimiento y una vez más”, reveló Ángel.

Luego, el conductor sumó un dato contundente sobre el origen del conflicto: “Una de las cosas que cuenta es que todo comenzó dentro de la casa de Gran Hermano”.

De acuerdo a lo explicado en el programa, Romina aseguró que con el paso del tiempo reinterpretó distintas actitudes que ocurrieron durante el reality. “Siente ella, viéndolo a la distancia, que se dejaron pasar muchas situaciones de violencia dentro de la casa. No juzga lo que hicieron, pero sí lo resignificó cuando lo pasó dentro de su domicilio”, detalló de Brito.

Otro de los puntos más sensibles tuvo que ver con la hija que tuvieron en común, hoy de 22 años. Según contó el periodista, la joven se sintió herida al verlo nuevamente en televisión sin hacer referencia a ella.

“Lo que la animó a hablar es que haya entrado a la casa de Gran Hermano e ignore a su hija. La chica se sintió públicamente humillada porque no la menciona ni la reconoce”, sostuvo.

Y agregó: “No es que lo extrañan sino que la nena, de 22 años, se sintió humillada por la presencia en la tele de su padre, fingiendo que no tiene hija”.

En el adelanto de la entrevista que brindaron para Bondi Live, también se conocieron duros testimonios de Romina sobre lo vivido en la intimidad. “Me fui a maquillar y me empezó a gritar put...”, expresó. Además, recordó la reacción que habría tenido Eduardo cuando le contó que estaba embarazada: “Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo: ‘Esto a mí me cag.. la carrera’”.

La entrevista completa, realizada por Matías Bagnato, promete revelar más detalles de una historia que volvió a salir a la luz tras más de dos décadas.

Embed

Cómo fue la fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En la mañana de este domingo, un comentario al pasar desató un enfrentamiento caliente entre Yisela “Yipio” Pintos y Eduardo Carrera que rápidamente se volvió uno de los momentos más tensos de la semana.

Todo comenzó cuando Eduardo recién se levantaba y Yipio lanzó una chicana al notar que estaba “solo”. Ante la confusión de él, la uruguaya redobló la provocación y le preguntó sin rodeos: “¿dónde está Sol?”, en alusión directa a su cercanía con Solange Abraham.

Lejos de esquivar el cruce, Eduardo respondió con calma: “En el cuarto debe estar”. Pero la tensión escaló cuando Yipio ironizó: “estaba asustada” por no verla a su lado. Sin dudarlo, él contraatacó: “Asustate con la placa. Cuidate más de eso”.

El intercambio subió de tono en cuestión de segundos. “Yo no me tengo que pegar a nadie para sobrevivir acá adentro, yo ando sola”, lanzó la participante, marcando distancia. Fue entonces cuando Eduardo fue al hueso y la calificó de “mala gente”.

Lejos de quedarse callada, Yipio siguió picanteando, hasta que él disparó sin filtro: “Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”. La frase detonó el momento más álgido: la uruguaya se acercó y quedaron cara a cara, ante la mirada atenta del resto de la casa.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Eduardo Carrera Gran Hermano

Lo más visto