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Yanina Latorre reveló la escatológica frase de Pampita sobre la comida de los Martín Fierro de la Moda 2026

Yanina Latorre compartió una insólita y escatológica declaración de Pampita sobre la comida en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026.

27 abr 2026, 21:50
Yanina Latorre reveló la escatológica frase de Pampita sobre la comida de los Martín Fierro de la Moda 2026
Yanina Latorre reveló la escatológica frase de Pampita sobre la comida de los Martín Fierro de la Moda 2026

Yanina Latorre reveló la escatológica frase de Pampita sobre la comida de los Martín Fierro de la Moda 2026

Yanina Latorre volvió a apuntar contra APTRA tras la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 y, fiel a su estilo, hizo un descargo cargado de ironía en SQP (América TV). Aunque lanzó varias críticas sobre la organización del evento, lo que más repercusión generó fue la frase escatológica que, según contó, le dijo Pampita al terminar la noche.

Al recordar cómo vivió la ceremonia, Yanina arrancó con una fuerte queja por las condiciones climáticas y la previa del evento. “No lo padecí, al contrario. Cuando llegué, estaba del ort... ¿Por qué? Domingo a la tarde, con este frío, maquillarte, peinarte... ¡Nos cagamos de frío! La alfombra roja, casi que me internaron por neumonía, expresó la conductora.

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Luego, también cuestionó el sector donde se realizó el cóctel antes de la premiación. “En el galponcito donde estaba el cóctel también hacía frío. Después, el galpón a chequear porque no había nada para comer”, disparó.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando reveló una charla privada con Pampita, quien sí se mostró conforme con la velada. “Yo la pasé bomba. A mí el teatrito y todo me gustó. La escenografía…”, recordó Yanina que le dijo la modelo.

Acto seguido, lanzó la frase que dejó atónitos a todos en el estudio: “Pampita cuando salimos me dijo ‘Comí tanto queso que por una semana no cag...’”.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina remató con humor: “Atascada”, dijo entre risas, y enseguida volvió a la carga con una nueva queja: “Y yo no vi ni un queso”.

Más adelante, también cuestionó el discurso que Pampita dio al subir a recibir su premio, cuando defendió a la industria textil nacional. “Ella se inmoló por el tema de la industria nacional. Es verdad, la industria textil nacional no está bien. Habla de los diseñadores argentinos, habla de los diseñadores del interior, y el premio lo fue a recibir con un Carolina Herrera legítimo, que no es un diseño argentino”, sentenció con picante ironía.

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Días atrás, en su ciclo de radio en El Observador, Yanina Latorre abrió su corazón y compartió un costado muy personal que sorprendió a sus oyentes. Con total sinceridad, reveló: "Lloro sola en el auto".

La conductora explicó que esas lágrimas aparecen tanto en momentos de tristeza como de alegría: "Hay cosas que me emocionan y lloro. Y yo tengo un tema, cuando en el auto voy sola manejando y me acuerdo de cosas, lloro sola".

Con detalles, describió cómo enfrenta esos instantes de vulnerabilidad: "Y cuando yo estoy muy mal, como soy muy orgullosa, y no me gusta que me vean vencida, yo lloro sola en el auto, seriamente. Me pongo un tema bien para abajo, tipo Montaner, Me va a extrañar".

Y siguió: "Por Lola y Dieguito, que, cuando estoy muy mal, voy, bárbaro, estoy en el programa, acá, hablo con Dora, Diego, y subo al auto y empiezo a recordar la miseria de mi casa. Porque yo también tengo problemas".

La mediática reconoció que muchas veces se la percibe como alguien fuerte e inquebrantable, pero en esos momentos encuentra un refugio: "Porque da la sensación que no me importa nada, que nada me lastima y que no me entran las balas. En el auto me siento protegida. Nadie me ve".

Por último, confesó: "En esos llantos le he mandado audios desgarradores a Diego, reprochativos".

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