Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con un ingreso explosivo

Antes del ingreso, habló con Santiago del Moro y prometió llevar entretenimiento a una edición que necesitaba impacto. Y cumplió desde el minuto uno: entró cantando su versión de Vivir así es morir de amor, generando sorpresa y aplausos.

Ya instalada frente a sus nuevos compañeros, cerró su llegada con una frase que anticipa lo que puede venir: “Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”. Luego mostró una valija escondida detrás de la puerta y dejó a todos expectantes.

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El llanto de Gladys la Bomba Tucumana al recordar a su novio Luciano tras su muerte

Gladys la Bomba Tucumana no pudo contener la emoción al hablar del amor que la unía a Luciano Ojeda, su pareja, quien falleció en mayo de 2025 después de luchar contra una dura enfermedad.

En su relato en el programa Secretos Verdaderos (América TV) el año pasado, la artista contó que la ausencia de su pareja dejó un vacío que sigue presente en cada aspecto de su vida y que su hijo Tyago Griffo pasó a ocupar un lugar central, acompañándola y brindándole la fuerza necesaria para seguir adelante.

“Era una persona hermosa, un ser divino. Me amaba tanto, y yo a él, que era difícil no aceptar esta relación. Mi hijo nunca se metió en eso. Desde el día uno que lo conoció, lo quiso a Luciano, y él a mi hijo. Lo adoraba. Se despidió de mi hijo en el hospital: fue la última persona para la que abrió los ojos y lo abrazó en su cama. Mi hijo viajó desde Córdoba para decirle que lo quería y lo amaba", explicó la cantante en charla con Luis Ventura.

“Quería casarme con él, pero no se pudo. En el sanatorio igual nos casamos ante Dios. Luciano fue algo grandioso en mi vida, la única vez que amé de verdad y me sentí amada por alguien", sostuvo con mucho dolor.

Y remarcó lo bien que le hizo la apareción de él en su vida: "Me sentí respetada, merecedora de cosas que pensaba que no merecía: que alguien viviera para mí, que me esperara para una comida, que estuviera todo el día pendiente. Éramos tan felices”.

“Es difícil y duro. Lo extraño todos los días de una forma que no puedo explicar. A veces siento que no fue justo para mí, porque fue la única vez que sentí algo tan puro y hermoso. Fue todo muy mágico y hermoso. Estoy agradecida a Dios por haberme permitido conocerlo", concluyó la cantante envuelta en lágrimas.