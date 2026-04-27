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Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con un ingreso explosivo

Gladys La Bomba Tucumana ingresó a Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de La Maciel y protagonizó una llegada que impactó a todos dentro de la casa.

27 abr 2026, 23:26
Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con un ingreso explosivo
Gladys La Bomba Tucumana entró a Gran Hermano Generación Dorada y sorprendió con un ingreso explosivo

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Gladys La Bomba Tucumana ya es oficialmente nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La cantante ingresó a la casa en reemplazo de La Maciel y no pasó desapercibida: fiel a su estilo, llegó con música, carisma y una energía que rápidamente se hizo sentir entre los participantes.

Con 61 años y una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, la referente de la movida tropical dejó en claro que no entró para pasar inadvertida. En su presentación, expresó: “Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista”.

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Además, dejó una reflexión sobre su imagen pública y cómo cree que muchos la juzgan sin conocerla verdaderamente. “Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce”, sostuvo.

La intérprete de La pollera amarilla también remarcó que llega con ganas de convivir y mostrarse tal cual es. “Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, aseguró antes de cruzar la puerta más famosa del país.

Antes del ingreso, habló con Santiago del Moro y prometió llevar entretenimiento a una edición que necesitaba impacto. Y cumplió desde el minuto uno: entró cantando su versión de Vivir así es morir de amor, generando sorpresa y aplausos.

Ya instalada frente a sus nuevos compañeros, cerró su llegada con una frase que anticipa lo que puede venir: “Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”. Luego mostró una valija escondida detrás de la puerta y dejó a todos expectantes.

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El llanto de Gladys la Bomba Tucumana al recordar a su novio Luciano tras su muerte

Gladys la Bomba Tucumana no pudo contener la emoción al hablar del amor que la unía a Luciano Ojeda, su pareja, quien falleció en mayo de 2025 después de luchar contra una dura enfermedad.

En su relato en el programa Secretos Verdaderos (América TV) el año pasado, la artista contó que la ausencia de su pareja dejó un vacío que sigue presente en cada aspecto de su vida y que su hijo Tyago Griffo pasó a ocupar un lugar central, acompañándola y brindándole la fuerza necesaria para seguir adelante.

“Era una persona hermosa, un ser divino. Me amaba tanto, y yo a él, que era difícil no aceptar esta relación. Mi hijo nunca se metió en eso. Desde el día uno que lo conoció, lo quiso a Luciano, y él a mi hijo. Lo adoraba. Se despidió de mi hijo en el hospital: fue la última persona para la que abrió los ojos y lo abrazó en su cama. Mi hijo viajó desde Córdoba para decirle que lo quería y lo amaba", explicó la cantante en charla con Luis Ventura.

“Quería casarme con él, pero no se pudo. En el sanatorio igual nos casamos ante Dios. Luciano fue algo grandioso en mi vida, la única vez que amé de verdad y me sentí amada por alguien", sostuvo con mucho dolor.

Y remarcó lo bien que le hizo la apareción de él en su vida: "Me sentí respetada, merecedora de cosas que pensaba que no merecía: que alguien viviera para mí, que me esperara para una comida, que estuviera todo el día pendiente. Éramos tan felices”.

“Es difícil y duro. Lo extraño todos los días de una forma que no puedo explicar. A veces siento que no fue justo para mí, porque fue la única vez que sentí algo tan puro y hermoso. Fue todo muy mágico y hermoso. Estoy agradecida a Dios por haberme permitido conocerlo", concluyó la cantante envuelta en lágrimas.

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