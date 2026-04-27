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Gran Hermano: un polémico jugador quedó eliminado y hubo festejos en la casa

La gala de Gran Hermano dejó una salida inesperada que revolucionó el juego. Un participante muy cuestionado abandonó la casa y la reacción de varios jugadores no pasó desapercibida.

27 abr 2026, 23:59
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este lunes una nueva gala de eliminación marcada por la expectativa del público y movimientos importantes dentro del juego. Además de la salida de un participante, la noche también tuvo el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana, quien entró en reemplazo de La Maciel.

Luego de una definición ajustada frente a Yisela “Yipio” Pintos, quien debió abandonar la competencia fue Brian Sarmiento. El exfutbolista no logró superar el voto del público y se convirtió en el nuevo eliminado del certamen.

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La placa original estaba integrada por Solange Abraham, Franco Zunino, Yipio, Danelik Galazan y Brian Sarmiento. Como el domingo no hubo emisión, por los Premios Martín Fierro de la Moda, el ingreso de una nueva participante y la definición del nuevo participante eliminado se realizó en simultáneo este lunes y mantuvo en vilo a los seguidores del programa.

Durante la gala conducida por Santiago del Moro, los primeros en salir de peligro fueron Franco Zunino y Danelik. Más tarde, Solange también recibió el respaldo de la audiencia y logró continuar una semana más dentro de la casa.

De esa manera, la instancia final quedó entre Brian y Yipio, dos jugadores que llegaban con fuerte exposición dentro del reality. Finalmente, la votación favoreció a Yipio y sentenció la salida de Brian.

El participante dejó la casa con visible emoción, especialmente por tener que despedirse de Danelik, con quien había construido un vínculo muy cercano durante las últimas semanas. Mientras tanto, la convivencia suma ahora una nueva figura con la llegada de Gladys, que promete alterar la dinámica del juego.

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Quiénes siguen en Gran Hermano tras la salida de Brian Sarmiento y el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana

El reality de Telefe tuvo movimientos clave en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y ya quedaron definidos los participantes que continúan en carrera. Además, Santiago del Moro confirmó que en mayo habrá repechaje.

Gran Hermano sigue avanzando y la competencia entró en una etapa decisiva. Luego de la eliminación de Brian Sarmiento y el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana, ya son 18 los jugadores que permanecen dentro de la casa más famosa del país.

Los participantes que continúan en competencia son: Grecia Colmenares, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Franco Zunino, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Tamara Paganini y Gladys La Bomba Tucumana.

En tanto, ya abandonaron el certamen Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani, Nicolás “Nick” Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeusky y Martín Rodríguez.

Además, Carmiña Masi fue expulsada por sus comentarios racistas, mientras que Jenny Mavinga y La Maciel dejaron la casa por decisión propia.

Durante la última gala, Santiago del Moro también anunció una de las novedades más esperadas: en mayo llegará el repechaje. “Todos los jugadores de esta edición están habilitados, y el supremo decidirá quién ingresa a la casa”, explicó el conductor.

Por otra parte, también podrían producirse nuevos ingresos mediante el golden ticket, una herramienta que volverá a modificar el juego.

Finalmente, se supo que, este martes 28 de abril, no habrá emisión de Gran Hermano, ya que Telefe transmitirá el partido entre Boca y Cruzeiro.

Brian Sarmiento salió de Gran Hermano

     

 

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