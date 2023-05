Denunció a su papá porque faltará a su fiesta de graduación para ver la final de la Europa League

image.png

En una entrevista en un programa de radio de la emisora pública Rai, Marta compartió su desilusión: "Me llamo Marta y me gustaría contarles algo que me está llegando profundamente: el próximo miércoles me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me ha dicho que ha conseguido entradas para la final de la Liga entre la Roma y el Sevilla en Budapest".