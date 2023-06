El cuñado de Messi consiguió trabajo en Inter Miami y le respondió a los que lo llaman "acomodado"

image.png

Además, hasta hace poco tiempo, Tuli formaba parte fundamental del equipo de fútbol 5 La Bajada, que se consagró campeón de la Liga Paradise de Funes.

Tuli Arellano, un amante del fútbol, la pesca y los amigos, comenzó a trabajar recientemente en el Inter Miami como parte del cuerpo técnico del equipo Sub 19, que acaba de consagrarse campeón en una liga que busca brindar competitividad a las divisiones inferiores de los equipos de la MLS. Aunque no se sabía que el cuñado de Lionel Messi tenía formación profesional como entrenador, ahora trabaja como tal en el club, que pronto hará la gran presentación del mejor jugador del mundo en julio.

El joven rosarino se unió al cuerpo técnico del Inter Miami para el equipo Sub 19, que es dirigido por el venezolano Aday González. También comparte ideas con Javier Morales, un entrenador argentino que trabaja con las divisiones inferiores del club y que actualmente se desempeña como entrenador interino del primer equipo hasta la llegada de Gerardo "Tata" Martino.

En la celebración pública que hizo en sus redes por el título logrado con la Sub 19, Julián Arellano expresó: “Las vueltas de la vida! Hoy me toca disfrutar esto, y mi mayor aprendizaje, “la suerte llega con el trabajo duro”. Gracias a los que siempre me apoyaron ! El resto que la cuente como quiera! Campeones #intermiami”.

En otro posteo, Tuli escribió: “El éxito no llega por casualidad”. El trabajo duro, perseverancia, aprendizaje y sobre todo amor a lo que hacemos!”.